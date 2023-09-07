زيلينسكي يكلف وزير الدفاع الجديد بإعادة بناء الثقة

كلف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وزير دفاعه الجديد، رستم عمروف، بتعزيز الثقة في وزارته، والحد من البيروقراطية، بعد سلسلة من مزاعم الفساد، بحسب ما أوردت، أمس، وكالة ((رويترز)) للأنباء.

بينما يجري تقديم عمروف لكبار قادة الجيش، ومسؤولي الدفاع، غداة موافقة البرلمان على تعيينه، حدد زيلينسكي له الأولويات التي تشمل: تطوير التعاون الدولي، وتوجيه أوكرانيا صوب الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي الـ((ناتو)).

ووفقاً لـ((رويترز))، يرى محللون عسكريون، أن التغيير لن يكون له تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا.

وحل عمروف (41 عاماً) محل سابقه، أوليكسي ريزنيكوف، الذي أسهم في جمع مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الغربية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. ولم يواجه ريزنيكوف نفسه اتهامات بالفساد، لكنه كان فريسة لحملة تشهير، بحسب مراقبين. وقال عمروف إن أولوياته سوف تشمل: جعل وزارة الدفاع الأوكرانية، المؤسسة الرئيسة لتنسيق قوات الدفاع، وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود الأفراد، وتطوير الصناعة العسكرية في البلاد، جنباً إلى جنب مع محاربة الفساد.

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