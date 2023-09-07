نظام التعليم في السودان في مهب الحرب

دفع الصراع الذي بدأ منتصف أبريل الماضي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، نظام التعليم المتعثر نحو الانهيار، مع إغلاق العديد من المدارس أو إعادة استخدامها لاستضافة النازحين، وإلغاء معظم امتحانات نهاية العام الوطنية، فيما حل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، بالعاصمة القطرية الدوحة، في ثالث زيارة خارجية يقوم بها منذ اندلاع المواجهات، بينما قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها تعتبر العقوبات الأمريكية على عبدالرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، ((مؤسفة وصادمة ومجحفة))، وتلقي ((بظلال سالبة)) على دور واشنطن كوسيط.

أنباء

وتواترت أنباء عن نية الحكومة تعطيل العام الدراسي 2023 - 2024، في ظل عدم صرف رواتب المعلمين، وتحول المدارس في الولايات إلى دور إيواء للنازحين الفارين من نيران الحرب في العاصمة الخرطوم.

ومع إطالة أمد الصراع، وغياب النظام التعليمي، فكّر الأهالي، خاصة في الولايات المستقرة نسبياً، مثل الجزيرة وسنار وكسلا والقضارف، في تأسيس حصص لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والفقهية لأبنائهم، في محاولة لملء الفراغ، وخلق بيئة تعليمية وتربوية بديلة.

في الأثناء، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها تعتبر العقوبات الأمريكية على قائد قواتها عبدالرحيم دقلو ((مؤسفة وصادمة ومجحفة))، وتلقي ((بظلال سالبة)) على دور واشنطن كوسيط.

قرار سياسي

وأضافت في البيان الذي نشرته على منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً): ((هذا القرار، وبكل المقاييس، هو بالطبع قرار سياسي محض، تم اتخاذه دون تحقيق دقيق وشفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب ابتداء، وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال فترة الحرب الجارية في الخرطوم ومدن أخرى من السودان)).

واعتبر البيان أن قرار العقوبات الأمريكية ((انتقائي، لن يساعد في تحقيق هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي شامل، وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة)).

في غضون ذلك، قام البرهان أمس بزيارة إلى الدوحة، أجرى خلالها مباحثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث جدد الأخير، حرص بلاده الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال، حفاظاً على وحدة السودان وأمنه واستقراره. وقال البرهان إن الأولوية في المرحلة الحالية، هي كيفية إنهاء ما أسماه التمرد، وهزيمته. وأضاف أن من الأولويات أيضاً كيفية إيقاف معاناة السودانيين في كل أنحاء البلاد. وأضاف البرهان أن القوات المسلحة تطمئن الشعب السوداني والعالم أجمع، بأنها ماضية في استكمال المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، بعد هزيمة ما سماه التمرد.

وتأتي زيارات البرهان، في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين قائد قوات الدعم السريع ، محمد حمدان دقلو (حميدتي) خارج البلاد، سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو 5 آلاف شخص، وتهجير 4.8 ملايين، سواء داخل البلاد أو خارجها.

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