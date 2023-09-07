لبنان.. رهانات متجددة حول إنجاز الترسيم الحدودي

غداة الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي ومهندس الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إلى بيروت، لإعطاء دفع لعملية تثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، بدأت تتردد في الكواليس السياسية اللبنانية معلومات مفادها أن ما دفع ((عرّاب)) الترسيم البحري بين البلدين لزيارة لبنان هو إشارات لبنانية متعددة، وحول الاستعداد للتفاوض الجدي في سبيل إنجاز عملية إظهار الحدود البرية، مع ما يعنيه الأمر من كون هوكشتاين لم يكن ليزور لبنان لو لم يكن تلقّى أجواء واضحة في هذا الشأن. وفي الكواليس أيضاً، استذكار مرحلة الترسيم البحري، وكيف تمّ تسريب أجواء على لسان مسؤولين بأن الاتفاق على إنجازه قد حصل قبل الإعلان عنه وتوقيعه بفترة، فيما كان يحتاج إلى توفير ظروف الإخراج ولوازم اكتمال ((الصفقة)).

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي أطلق، خلال زيارته الأخيرة للبنان، ما يمكن تسميته بدايات الحديث عن حل لما يُعرف بالنقاط البرية المتحفظ عليها بين لبنان وإسرائيل، وهي أصلاً 13، ظهرت منذ عملية ترسيم ((الخط الأزرق)) التي خاضها لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000. ومن بوابة هذه البدايات، فإن ثمّة إجماعاً على أن ((إظهار الحدود)) البرية مع إسرائيل، وفق المعيار اللبناني، لا يمكن إنجازه وتثبيته، وبالتالي ضمان الاستقرار على طرفَي هذه الحدود.

وفي السياق، فإن الثابت من المعلومات التي رشحت، أن هوكشتاين عرض المساعدة في ملف الترسيم البري، وأن إدارة بلاده مهتمة بترسيم الحدود البرية، مع ما يعنيه الأمر من وجود رغبة أمريكية بدفع لبنان نحو توقيع اتفاق ترسيم بري مع إسرائيل. ذلك أن الوسيط الأمريكي استطلع مجريات الترسيم في البحر، ومهّد لبدء استكشاف الإطار البري، أي ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وفق تأكيد مصادر حكومية معنية، أشارت لـ((البيان)) إلى أن هوكشتاين لم يفاتح المسؤولين اللبنانيين مباشرة بتفاوض البر، إلا أنه أجرى عملية ((جس نبض)) وسأل عما إذا كان لبنان في حاجة إلى مساعدة في هذا المجال، تخفيفاً للتوتر على الحدود.

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