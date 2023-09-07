المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. هل من عودة وشيكة؟

لا يردّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، أي دعوة أو مبادرة، للعودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، رغم عدم التزام الأخيرة بشرطه المسبق لذلك، والمقصود هنا وقف الاستيطان، الذي لطالما وقف حجر عثرة في طريقها، إذ يدرك أبو مازن أن فرص التوصل إلى اتفاق، في ظل الجمود السياسي الراهن، باتت شبه مستحيلة، ولذا يحاول تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، إلى حين تسوية نهائية.

ويسعى عباس في المرحلة الحالية، إلى إعادة ترميم العلاقة التي تهشمت في السنوات الأخيرة، مع الإدارة الأمريكية، وفك العزلة التي كانت فرضتها على السلطة الفلسطينية، إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وبطموح التأثير كذلك في المبادرة (القديمة الجديدة) من الرئيس جو بايدن، وأساسها حل الدولتين، ليتسنى له لاحقاً، تحقيق مكاسب وأهداف سياسية واقتصادية في آن.

خياران

وحسب مقربين من الرئيس الفلسطيني، فإن القيادة الفلسطينية وجدت نفسها أمام خيارين: المواجهة والصدام في حال الإصرار على المفاوضات المشروطة، وهذا ما لا ترغب به السلطة الفلسطينية، أو الانخراط في عملية سياسية يجري التحضير لها هذه الأيام، وتحقيق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية، فاختار الثاني وفق مبدأ ((أقل الخسائر)).

ومن وجهة نظر مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، فإن إصرار أبو مازن على وقف الاستيطان كشرط أساسي لأية عملية تفاوضية قادمة، سوف يقابله رفض أمريكي، وسيتبعه تقليص للعلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين، وعلى الضفة الأخرى، تعزيز هذه العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، وعليه، فلم يكن أمامه سوى الموافقة على استئناف العملية السياسية، محاولاً وضع الملف الفلسطيني على أجندة بايدن، وخصوصاً في زحمة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي كل الأحوال، على الأرض، يستمر الاستيطان دون توقف، سواء استؤنفت المفاوضات أم لا، ولكن من وجهة نظر مراقبين، فعند استئناف المسار السياسي وعودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن الفريق الأمريكي، سيضغط، على الأقل، لعدم الإعلان عن مشاريع استيطانية ضخمة، تفادياً لفشل المساعي الدبلوماسية.

صنع السلام

وبرأي المحلل السياسي محمـد الشريف، فإن الرئيس عباس يسعى لإقناع نظيره الأمريكي، بأن الفلسطينيين شركاء للولايات المتحدة الأمريكية في صنع السلام، والاستقرار الإقليمي والدولي، بل ومحاربة العنف والتوتر، ولهذا فقد أوفد مراراً، مدير جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرح، إلى واشنطن، لبيان صورة حقيقية، عن دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في فرض الهدوء والاستقرار، وتجنب المواجهة الميدانية مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق الضفة الغربية. ويرجح الشريف، أن يعلن بايدن، قريباً، مبادرة سياسية، قوامها إطلاق مفاوضات ((غير تقليدية)) حسب توصيفه، من خلال جمع النخب السياسية وصناع القرار في كل من رام الله وتل أبيب، إلى طاولة المفاوضات، وعرض صيغ مقترحة، هدفها التوصل إلى ((صفقة تاريخية)) تفضي إلى حل كافة القضايا المعروفة منذ زمن بعيد بـ((قضايا الحل النهائي)) والمقصود هنا: القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، الأمن، والاستيطان.

بوابة العبور وفي الملف الاقتصادي، الذي بات يعد من وجهة نظر الكثير من المراقبين، بوابة العبور إلى المسار السياسي، يرجح المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني، محمـد مصطفى، أن تنعش الإدارة الأمريكية، الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، أكان من خلال استئناف الدعم المالي المباشر، أو توسيع نطاق العمل في المناطق الزراعية الفلسطينية، لا سيما في المناطق المصنفة (ج)، الأمر الذي يقرأ فيه مراقبون، قفزة نوعية، سيشهدها الاقتصاد الفلسطيني، كي يكون الحل السياسي مقنعاً.

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