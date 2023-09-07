إثيوبيا: ملء سد النهضة يتم وفق المخطط

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، أن ((الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له))، مشيرة إلى سعيها للوصول لتفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة.

وقال الناطق باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي في تصريحات له: لم نغير أي خطط حيث إن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له. لكنه أشار قائلاً: ((لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة)). وأضاف: نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة، موضحاً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد. يأتي ذلك بعدما عقد السفير الإثيوبي في واشنطن، سيلشي بيكيلي، اجتماعاً مع منظمات ونقابات المغتربين الإثيوبيين، حول أعمال البناء الأخيرة لسد النهضة، وقدم بيكيلي، وصفاً تفصيلياً لعملية المفاوضات الثلاثية في القاهرة والتي استمرت يومين مع مصر والسودان.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن، خلال اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، رفض بلاده لخطوات إثيوبيا الأحادية في ملء السد وتشغيله، مؤكداً ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

وأكد شكري، أن بلاده ((ترصد عدم تغير الموقف الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة))، مشيداً بالدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان.

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