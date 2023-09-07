كشفت ((موشنجيت دبي))، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، و((ذا جرين بلانيت دبي))، الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، والتي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية فيها، عن حصولهما على شهادة مركز التوحد المعتمدTM من ((المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES))، لتكونا أول الحاصلين على هذا الاعتماد الدولي المرموق على مستوى دبي، ضمن فئتي المتنزهات والوجهات الترفيهية المغلقة.

وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: ((نحن نسعى دوماً لتوفير أفضل التجارب الترفيهية لجميع ضيوفنا، بمن فيهم المصابون بالتوحد وحالات الإدراك الحسي، إذ تعكس هذه الشراكة التي أبرمناها مع))المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر((، الالتزام الراسخ لدبي القابضة للترفيه بتوفير تجارب استثنائية وشاملة في جميع وجهاتنا الترفيهية الرائدة على مستوى المنطقة)).

ويأتي هذا الاعتماد الذي حظيت به كل من موشنجيتTM دبي، و((ذا جرين بلانيت دبي))، ضمن إطار مبادرة دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الأوسع نطاقاً.

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