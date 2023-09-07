Friday, 08 September 2023 03:02 GMT

إطلاق «أفينيو ريزيدنس 5» في منطقة الفرجان

9/7/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((نبني)) العقارية، إطلاق مشروع ((أفينيو ريزيدنس 5)) في منطقة الفرجان بدبي.

ويقدم مشروع ((أفينيو ريزيدنس 5))، تشكيلة متنوعة، منها الشقق ذات غرفة النوم الواحدة ومنها الأجنحة، إضافةً لشقق البنتهاوس وغيرها.

وأكد خالد الجزيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة نبني العقارية، أن مشروع أفينيو ريزيدنس 5 يأتي في إطار التزام الشركة وأهدافها بتطوير مفهوم الحياة العصرية في منطقة الفرجان خصوصاً وفي دبي عموماً. ويسعدنا أن نكون أصحاب السبق في تقديم شقق بنتهاوس في هذا المجتمع النابض بالحياة)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN07092023000110011019ID1107030449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث