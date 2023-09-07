إطلاق «أفينيو ريزيدنس 5» في منطقة الفرجان

أعلنت شركة ((نبني)) العقارية، إطلاق مشروع ((أفينيو ريزيدنس 5)) في منطقة الفرجان بدبي.

ويقدم مشروع ((أفينيو ريزيدنس 5))، تشكيلة متنوعة، منها الشقق ذات غرفة النوم الواحدة ومنها الأجنحة، إضافةً لشقق البنتهاوس وغيرها.

وأكد خالد الجزيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة نبني العقارية، أن مشروع أفينيو ريزيدنس 5 يأتي في إطار التزام الشركة وأهدافها بتطوير مفهوم الحياة العصرية في منطقة الفرجان خصوصاً وفي دبي عموماً. ويسعدنا أن نكون أصحاب السبق في تقديم شقق بنتهاوس في هذا المجتمع النابض بالحياة)).

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