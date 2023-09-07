إطلاق «أفينيو ريزيدنس 5» في منطقة الفرجان

إطلاق «أفينيو ريزيدنس 5» في منطقة الفرجان
التاريخ
9/7/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((نبني)) العقارية، إطلاق مشروع ((أفينيو ريزيدنس 5)) في منطقة الفرجان بدبي.
ويقدم مشروع ((أفينيو ريزيدنس 5))، تشكيلة متنوعة، منها الشقق ذات غرفة النوم الواحدة ومنها الأجنحة، إضافةً لشقق البنتهاوس وغيرها.
وأكد خالد الجزيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة نبني العقارية، أن مشروع أفينيو ريزيدنس 5 يأتي في إطار التزام الشركة وأهدافها بتطوير مفهوم الحياة العصرية في منطقة الفرجان خصوصاً وفي دبي عموماً. ويسعدنا أن نكون أصحاب السبق في تقديم شقق بنتهاوس في هذا المجتمع النابض بالحياة)).
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN07092023000110011019ID1107030449
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.