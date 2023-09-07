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استقرار أسعار الذهب محلياً وعالمياً

9/7/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت أسعار الذهب محلياً وعالمياً. ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية أمس، فقد سجل سعر الذهب عيار ((غرام 24)) 232.50 درهماً، بينما سجل سعر عيار ((غرام 22)) مستوى 215.25 درهماً، أما سعر عيار ((غرام 21)) استقر عند 208.25 دراهم، وسجل عيار ((غرام 18)) نحو 178.50 درهماً.

وعالمياً حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها منتصف مارس الماضي.

وخلال التداولات، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس والذي بلغه في الجلسة السابقة. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1942.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 % إلى 23.09 دولاراً للأوقية. بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 909.73 دولارات وهبط البلاديوم 1.2 % إلى 1200.55 دولار.

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