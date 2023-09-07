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مطارات وجمارك أبوظبي توقعان اتفاقية للارتقاء بتجربة السفر

9/7/2023 7:13:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مطارات أبوظبي توقيع اتفاقية مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة وتسهيل إجراءات السفر في مطارات أبوظبي بما يحسن تجربة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي ويعزز تجربة المتعاملين، وذلك بحضور راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وإلينا سورليني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من مبارك المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في جمارك أبوظبي، وسلطان الظاهري، نائب أول الرئيس التنفيذي عمليات المباني الشؤون الحكومية وأمن الطيران.

وتهدف اتفاقية مستوى أداء الخدمة إلى تحقيق تعاون مثمر في المجالات المشتركة فيما يخص تسريع إجراءات السفر وفحص الأمتعة وتسهيل حركة البضائع بما يساعد على الارتقاء بعمليات المطار سعياً لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في قطاعات السياحة والتجارة والأعمال.

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