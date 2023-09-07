«فيتش» ترصد نمو سوق الدخل الثابت في الإمارات

رصدت ((فيتش)) نمواً لافتاً في حجم سوق رأس المال المدين ((المعروف أيضاً باسم سوق الدخل الثابت)) في الإمارات.

وبحسب تقرير المؤسسة الأمريكية للتصنيف الائتماني أمس عن الوضع الراهن لهذا السوق، وعن آفاقه المستقبلية في الدولة، تجاوز الحجم الإجمالي لسوق الدخل الثابت في الإمارات 250 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتوقّع التقرير أن يواصل سوق الدخل الثابت نموه في الإمارات ليتجاوز 300 مليار دولار بحلول 2030، وذلك في سياق سعي الجهات المُصدرة للديون إلى تنويع مصادر دخلها، والمبادرات التي تتبناها حكومة الإمارات لتطوير سوق الدخل الثابت بالدولة، والتي تشمل تأسيس إطار نقدي بالدرهم وبناء منحنى عائد محلي للسندات.

وقال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي لدى ((فيتش)): ((يشهد سوق الدخل الثابت بالإمارات نُضجاً متزايداً، ليس فيما يتعلق بحجمه فحسب، بل وأيضاً فيما يتعلق بتنوع الإصدارات)).

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