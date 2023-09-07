«جرينبيرج» الأمريكية تتوسع إقليمياً عبر الإمارات

أعلنت شركة جرينبيرج الأمريكية، أحدث شركة عالمية متخصصة في الخدمات والاستشارات القانونية، اعتزامها التوسع في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من الإمارات، حيث عززت الدولة مكانتها وجهة للشركات والمؤسسات العالمية.

وبحسب وكالة ((بلومبرغ))، حصلت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا وتمتلك 45 مكتباً حول العالم، على ترخيص لمزاولة أنشطتها في الإمارات، وأعلنت عن تعيين فريق من المحامين والموظفين المتخصصين في قطاعات متعددة، تتضمن العقارات والضيافة، والذين كانوا يعملون لدى جهات شريكة لها.

وحققت ((جرينبيرج)) العام الماضي نمواً في إيراداتها للعام التاسع على التوالي. وشهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة إبرام أكثر من 300 صفقة بقيمة إجمالية 58.3 مليار دولار، بحسب بيانات ((بلومبرغ)).

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