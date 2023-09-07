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«أدنوك للغاز» تُورِّد للصين غازاً طبيعياً مسالاً بملياري درهم

9/7/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((أدنوك للغاز)) بي إل سي، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح بين 1.65 وملياري درهم (440 إلى 550 مليون دولار) مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة ((بي سي آي))، وهي واحدة من أبرز منتجي وموزعي النفط والغاز في الصين.

وتؤكد الاتفاقية الحضور العالمي المتنامي لشركة ((أدنوك للغاز))، لا سيما في أسواق شرق وجنوب آسيا. ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، حيث تواصل ((أدنوك للغاز)) التزامها بضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: ((تواصل الصين تأكيد مكانتها سوقاً رئيسياً لمنتجات (أدنوك للغاز)، وتأتي هذه الاتفاقية ل ترسيخ دورنا كمورّد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء شرق وجنوب آسيا والأسواق الأخرى)).

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