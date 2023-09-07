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بعد رحلة عامرة بالعطاء.. وفاة المصور جبارة يحيى جبارة

9/7/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعت وكالة أنباء الإمارات"جبارة يحيى جبارة" المصور السابق في "وام" الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد رحلة عامرة بالعطاء.

و
الراحل من الرعيل الأول من مصوري وصحفيي الوكالة وعُرف خلال عمله بدماثة الخلق والإخلاص.

ويعد المصور الفوتوغرافي جبارة يحيى جبارة ، أحد كبار المصورين الخاصين بالوالد المؤسس، المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"،
ورافق الوالد المؤسس منذ عام 1968 ووثق بكاميرته أغلب الزيارات والمناسبات الوطنية ، وجولات الشيخ زايد الداخلية والخارجية.

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