بعد رحلة عامرة بالعطاء.. وفاة المصور جبارة يحيى جبارة

نعت وكالة أنباء الإمارات"جبارة يحيى جبارة" المصور السابق في "وام" الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد رحلة عامرة بالعطاء.

و

الراحل من الرعيل الأول من مصوري وصحفيي الوكالة وعُرف خلال عمله بدماثة الخلق والإخلاص.



ويعد المصور الفوتوغرافي جبارة يحيى جبارة ، أحد كبار المصورين الخاصين بالوالد المؤسس، المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"،

ورافق الوالد المؤسس منذ عام 1968 ووثق بكاميرته أغلب الزيارات والمناسبات الوطنية ، وجولات الشيخ زايد الداخلية والخارجية.

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