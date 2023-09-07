اختارت مجلة ((تايم)) الأمريكية معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ضمن أهم 100 شخصية في العالم بمجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من كبار مطوري شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم، منهم إيلون ماسك، مالك منصة ((إكس))، وكيفين سكوت، نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، وروبن لي، الرئيس التنفيذي لشركة ((بايدو))، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة ((أوبن أيه آي))، وأيريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ((غوغل))، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا.

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن النهج الذي تتبناه الإمارات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وفي حوكمته مثير للاهتمام، ذلك أنها استثمرت فيه منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعلها تسبق العديد من الدول في هذا الشأن.

وأجرى معاليه مقابلة مع مجلة ((تايم)) الأمريكية، بمناسبة اختيارها لمعاليه ضمن أهم 100 شخصية على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه: ((لا يُعد الذكاء الاصطناعي تقنيةً جديدة، كما نعلم جميعاً، بل وإنما هي تقنية قائمة بينا منذ ما يزيد على 50 عاماً، إلا أن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ظهور السيارات ذاتية القيادة، والقدرة على القيام بأشياء كانت تبدو مستحيلة قبل ذلك، أظهر لنا مدى تقدم المسار الذي يمضي فيه الذكاء الاصطناعي. وترى قيادتنا في الإمارات أنه بدلاً من انتظار تقنية الذكاء الاصطناعي حتى تأتي إلينا كمُنتَج ثانوي لقرارات الآخرين، والتفاعل مع شيء غريب عن طبيعتنا، فيتعين علينا أن نكون الأمة الأكثر جاهزية للجوانب الإيجابية وكذلك السلبية للذكاء الاصطناعي. وعليه، كان تأسيس منصب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي)).

وجهة

وأضاف: ((في بادئ الأمر، كانت وجهة نظري أننا نستطيع أن نفعل الكثير وبطريقتنا الخاصة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن على الرغم من ذلك، فأنا اليوم متيقن 100 % أننا لا نستطيع وضع هذه التقنية في جزيرة مُنعزلة. إنك لا تستطيع التعامل مع هذه التقنية بمفردك، وإنما يتعين عليك أن تفعل ذلك بالتعاون مع الآخرين. وينبغي أن نفعل ذلك ..ويكون عالمياً بالمعنى الفعلي للكلمة. وعليه، فثمّة احتياج إلى اتفاقية عالمية تحكم الذكاء الاصطناعي ويشارك الجميع في إبرامها)).

وتطرق معاليه إلى نهج الإمارات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، قائلاً: ((أعتقد في واقع الأمر أنه أمر صحي أن تتنوع المناهج التي تتبناها الدول في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. إنه لأمر جيد أن يمضي الاتحاد الأوروبي صوب اتجاه معين في التعامل مع هذه التقنية، بينما تسير الصين صوب اتجاه آخر، والولايات المتحدة في اتجاه ثالث، ذلك أنني لا أعتقد أن أحداً سيتعامل مع الذكاء الاصطناعي على النحو الصحيح من الوهلة الأولى. وبالتالي، فعندما تتوافر لدينا نماذج مختلفة للتعامل، يمكننا استقاء عناصر مُحدّدة من هذه النماذج والاقتداء بما يصلح منها، وأيضاً التأكد من قدرتنا على التعامل مع كافة النماذج والاتجاهات، بدلاً من المُضي في اتجاه واحد)).

وأضاف: ((إن النهج الذي تبنته الإمارات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي مثير للاهتمام، فقد أدركنا أننا في وضع مُتفرد، وعليه، فقد استثمرنا في الذكاء الاصطناعي منذ بضع سنوات. لذا، فها نحن متقدمون على العديد من الدول الأخرى في هذا الشأن.

لا يمكننا التنافس مع الصين والولايات المتحدة، ولا أعتقد أننا حتى نرغب بذلك. إن مهمتنا تتمثل بالمقام الأول في أن نكون مُمّكنين وأن نعزز قوتنا لدعم كافة الأطراف اللاعبة في الذكاء الاصطناعي.

عندما تتميز حكومتنا وكذلك آلية صنع السياسات لدينا بالمرونة، وعندما نكون قادرين على التحرك بسرعة شديدة، فإننا بذلك نضمن قدرتنا على استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة تنظيمية. نريد أن يكون اسم الإمارات هو أول اسم يرِد إلى الأذهان عندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي في ظل لوائح تنظيمية حاكمة. وعندئذٍ، سنكون قادرين على تزويد باقي دول العالم بأي نتائج تحققت لدينا. وبهذا النحو، فإننا نتكامل مع اللاعبين الآخرين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي)).

وتحدث معاليه عن الأولويات التي يتعين على الدول مناقشتها فيما يتعلق بالفرص والتحديات المُقترنة بالذكاء الاصطناعي، فقال: ((الذكاء الاصطناعي ليس تقنية واحدة، وكل تقنية لها منفعة مختلفة. فعلى سبيل المثال، تختلف السيارات ذاتية القيادة اختلافاً هائلاً عن النماذج اللغوية الكبيرة. وتتمثل المشكلة الأولى عندما يتعلق الأمر بحوكمة الذكاء الاصطناعي أو البحث في مستقبله، في كون الناس في واقع الأمر يصنفونه كتقنية واحدة ويعتقدون أن لدينا إجابة واحدة على كافة الأسئلة المتعلقة به. وأما المشكلة الثانية، فهي أننا بحاجة إلى تحديد مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيير، سواءً كان هذا التغيير إيجابياً أم سلبياً)).

وتابع: ((تختلف هذه القدرة من بلد لآخر. فعلى سبيل، ستُحدث السيارات ذاتية القيادة تغييرات إيجابية في الإمارات، لأننا نمتلك بنية تحتية فائقة الحداثة. فلنقارن ذلك ببلد آخر به أكثر من مليون سائق شاحنة وبنيته التحتية ليست مُجهّزة لاستقبال هذه النوع من التقنية. وفي الوقت نفسه، فإن البلدان التي لديها انتخابات وشيكة سيتعين عليها التصدي لمشكلة مُلحة ناجمة عن النماذج اللغوية الكبيرة والتقنيات التي تنشر المعلومات المُضللة. وما يتعين عمله بالمقام الأول هو توفير حماية.

إننا بحاجة إلى حوار عالمي وجس نبض فيما يتعلق بالأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن الضرورة بمكان أن يجري ذلك على نحو لا سياسي. وبالتالي، يتعين على العلماء الصينيين التحدث إلى العلماء الأمريكيين، والذين يتعين عليهم بدورهم التحدث إلى العلماء الإماراتيين)).

كيان

وأضاف بقوله: ((كما نحتج أيضاً إلى وجود كيان مشابه للأمم المتحدة نفهم من خلاله أين حدود الذكاء الاصطناعي وما هي قدراته، ذلك أن ثمّة مشكلة نعاني منها اليوم، ألا وهي أن اللاعبين السيئين دوماً أكثر مرونة إلى حد كبير، ودوماً أفضل في التقنية المتقدمة التي يمتلكونها من الحكومات ومن اللاعبين الجيدين. وما يحدث بالفعل هو نشر المعلومات المُضللة.

وتحدث: ((لقد انتشرت صورة منذ شهرين لتفجير صاروخي ضرب مبنى البنتاغون، وبمجرد انتشارها تأثرت أسواق الأسهم الأمريكية سلباً لفترة وجيزة، ثم سرعان ما تعافت، عندما تبين أن تلك الصورة مزيفة. فلنتصور ماذا كان سيحدث لو أن نشر تلك الصورة المزيفة قد جرى على نحو مُنسّق، بحيث تعتقد غالبية الناس أن الصورة حقيقية)).

واختتم معاليه: ((إن تقنية الذكاء الاصطناعي عميقة للغاية بحيث يمكننا في واقع الأمر الرجوع إلى التاريخ لفهم السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى إنشاء وزارة له. فعندما كان البشر يعتمدون على الفحم ونيران الخشب في الحصول على الطاقة، لم تكن هناك وزارة للطاقة. وعندما بات من الأهمية بمكان تأمين إنتاج الطاقة وتوزيعها، عينت كل حكومة وزيراً للطاقة. حدث الشيء نفسه مع الاتصالات. واعتقد أن الذكاء الاصطناعي يقع في نفس المستوى)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز