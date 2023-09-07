سيف بن زايد: الإمارات سبّاقة في حماية الأطفال

انطلقت أمس أعمال مؤتمر ((حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل)) بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين وأطفال وممثلين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت وعمان وقطر، وذلك بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بأبوظبي.

ويهدف المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسف)).. إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة حماية الطفل ودعم العاملين في الشؤون الاجتماعية وتعزيز آليات التنسيق في هذا السياق.

وتعهد المشاركون في المؤتمر بالاستثمار في نظم حماية الطفل والعمل على إعداد خرائط طريق لدعم العاملين في مجال الشؤون الاجتماعية والتنسيق الشامل لحماية الطفل.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمة: ((يسعدني أن أرحب بكم جميعاً من فرق وجهات معنية بحماية الطفولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعبر عن اعتزازي بجهودكم الجليلة في حماية هذه الفئة الغالية التي تمثل مستقبل المنطقة المشرق)).

وأضاف سموه أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تحرص على أن تكون أكثر بلدان العالم أماناً في كل المجالات، وهي سبّاقة في توفير أقصى درجات الحماية للأطفال في العالمين الحقيقي والرقمي من خلال تعزيز شراكاتها العالمية وتقديم الدعم لجميع المنظمات الدولية العاملة في مجالات حماية الطفولة.

وعبّر سموه عن فخره واعتزازه بمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تسعى دوماً لتوفير الحماية للأسرة والمرأة والطفل.

وأضاف سموه بأنه وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أعلن لكم أن يوم الطفل الإماراتي لعام 2024 سيكون بعنوان ((حق الطفل في الحماية))، فحماية الطفل أولوية وطنية.

وفي ختام كلمته، عبر سموه عن شكره وتقديره إلى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تنظيم ((حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل)) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومنظمة اليونيسف، متمنياً لهم استمرار هذا الحوار الحضاري بصورة مستدامة. وشهد المؤتمر الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام وعدد من المسؤولين بالدولة وبدول مجلس التعاون الخليجي. ورحبت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في كلمتها الافتتاحية بضيوف الإمارات ونقلت إليهم تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)).

تعاون

وأكدت الفلاسي أن هذا اللقاء الذي هو نتاج لتعاون استثنائي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسف))، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ليس فقط لتسليط الضوء على قضايا الطفولة وحمايتها، بل لبناء جسور من التفاهم والتعاون لصقل السياسات والإجراءات وخلق بيئة تضمن رفاه ومستقبل أطفالنا.

وأكدت الفلاسي أن توفير الرعاية الصحية والتعليمية الملائمة للأطفال هو إحدى أهم أولويات دولة الإمارات فهي تعمل على توفير الخدمات الصحية عالية الجودة للأطفال، بدءاً من مرحلة الولادة وحتى سنوات الطفولة المبكرة، كما تسعى الدولة إلى توفير فرص التعليم المتميزة للأطفال، وتشجيع الاستدامة في مجال التعليم، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على مكافحة جميع أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال، من خلال تطوير وتعزيز القوانين المحلية والتعاون مع المنظمات الدولية، وتسعى إلى ضمان بيئة آمنة ومحمية لكل الأطفال، مما يعزز من حقوقهم ويعمل على تمكينهم من النمو والتطور بشكل صحيح ومستدام.

حوار

من جانبه، قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه المهندس عبدالله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة: ((يسعدني المشاركة معكم اليوم في انطلاقة أعمال الحوار الأول للطفل بعنوان: حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل – نحو أنظمة قوية وشاملة لحماية الطفل في دول الخليج العربية، والذي يستضيفه مشكوراً المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسف)) وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولكافة العاملين في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على هذه المبادرة الطيبة واحتضانه لتنظيم الحوار الأول للطفل الخليجي)).

تقييم

كما أكدت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن التقييم المنتظم لأداء أنظمة حماية الطفل هو المفتاح لمواصلة تعزيز هذه الأنظمة، حيث أتاح هذا المؤتمر الفرصة لتبادل الآراء والملاحظات وتعزيز التعاون المشترك مع صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان التقدم في الاتجاه الصحيح وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وقال الطيب آدم، ممثل اليونيسف في منطقة الخليج ((إن نجاح ونتائج مؤتمر حوارات حول دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل يعطيني دفعة للأمام)).وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن ((حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل)) فرصة هامة لتسليط الضوء على موضوع الحماية الاجتماعية للأطفال.

جلسات

وشهد الحوار تنظيم جلسات حوارية بمشاركة من جميع الدول الخليجية، تناولت أفضل الممارسات والتدخلات حول حماية الطفل في دول مجلس التعاون، كما تناولت الجلسات الحوارية مبادرة المدن الصديقة للطفل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز