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عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات المتميزة بين الإمارات وأرمينيا

9/7/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والتعليمية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، مؤكداً الحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أعرب أرارات ميرزويان عن تطلع بلاده لتعزيز مسارات التعاون المشترك مع دولة الإمارات على مختلف الصعد، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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