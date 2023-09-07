أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات التعليم العام في دعم القطاع التعليمي والتربوي في الدولة باعتبارها دعائم رئيسية في نهضة المجتمع معرفياً وفكرياً وتمكين أفراده وتعزيز وعيهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأشار سموه، إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات العملية التعليمية في الإمارة، والوقوف على احتياجات مؤسساتها بما يضمن مواءمتها للتوجهات الاستراتيجية للدولة وتحقيق مؤشراتها التنافسية واستدامتها في هذا القطاع.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء، من معالي سارة بنت يوسف الأميري، إلى المبادرات التعليمية الجديدة والأنشطة التي يتم العمل عليها في مدارس الدولة في العام الدراسي الجديد تبعاً لتوجّهات الدولة ومستهدفاتها في قطاع التعليم العام، وتمكين الطلبة والدارسين والارتقاء بالمنظومة التعليمية الوطنية.

ونوّه سموه، إلى أهمية مواكبة الخطط التربوية والتعليمية لمتطلبات التقدم التكنولوجي وتوظيف أدواته في المجالات المستقبلية ذات العلاقة وأهمها التوظيف، وتحقيق تطلعات الدولة في هذا الجانب.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وسليمان الكعبي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول وخالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة.

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