أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن دولة الإمارات أصبحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة واحدة من أكثر دول العالم تطوراً في مجال تقديم الخدمات لمواطنيها ومقيميها وزوارها، ما جعلها قبلة للأنشطة بأنواعها كافة، الاقتصادية والسياحية والترفيهية، الأمر الذي يستوجب من الجهات المعنية كافة مضاعفة جهودها للمحافظة على هذه الإنجازات والبناء عليها وتعظيمها، وصولاً إلى الهدف الأسمى، وهو أن تكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، محمد أحمد الكويتي، مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والوفد المرافق له.

واستمع سموه من الكويتي إلى شرح حول الخطة التي أعدتها الهيئة لتطوير منفذ الدارة الحدودي، الذي يربط دولة الإمارات بسلطنة عمان الشقيقة، والتي تهدف إلى تزويده بأحدث التقنيات والتسهيلات التي تضمن تقديم أرقى الخدمات لمستخدمي المنفذ بما يتلاءم مع ما حققته الدولة من تطوّر في المجالات كافة.

وأثنى سمو ولي عهد رأس الخيمة على حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على تطوير كل مرافقها ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها، مشيراً سموه إلى أن المنافذ الحدودية تمثل إحدى واجهات الدولة، التي تعطي زائريها الانطباع الأول عنها، ما يستوجب إيلاءها الاهتمام الذي تستحق والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوفير أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا للتسهيل على القادمين والمغادرين وإنجاز إجراءاتهم بسرعة وسهولة ويسر.

بدوره، تقدم محمد أحمد الكويتي بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على ما يقدمانه من دعم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، للتمكن من تقديم خدمات نوعية متميزة في جميع مجالات اختصاصها، تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم أمناً وأماناً وسعادة، مؤكداً أن الهيئة ستواصل بذل أقصى جهودها لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وطموحات شعب الإمارات في خدمات تنافس أحدث ما هو متوفر على المستوى العالمي.

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