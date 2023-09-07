سلطان القاسمي يفتتح جامعة كلباء ويعتمد زيادة الميزانية

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع الذي عُقد في مقر الجامعة بالحضور، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وناقش المجلس الخطط والاستراتيجيات الخاصة بآلية عمل الجامعة لضمان تقدمها وتحقيق أهدافها لتصبح من الجامعات المتميزة والمتطورة.

وقدم سموه للمجلس حزمة من التوجيهات التي تسهم في توفير بيئة أكاديمية وتدريبية محفزة ومناسبة للطلبة، إضافة إلى الاستثمار في موارد الجامعة وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع خطط الإمارة والتقدم الذي تشهده مدينة كلباء، وتناول سموه دور المجلس في الاهتمام بكل شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية والعمل على تكثيف الجهود لتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية.

واعتمد سموه خلال الاجتماع زيادة الدعم المادي لميزانية الجامعة، وتشكيل اللجان الرئيسية وتزكية رؤسائها، وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو رئيس الجامعة على اهتمام سموه ومتابعته لكل ما يتعلق بالجامعة.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة كلباء، افتتح، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جامعة كلباء، أحدث المؤسسات العلمية والأكاديمية التي تدعم بها الشارقة مسيرتها الرائدة في توفير العلم والمعرفة وتأهيل أفراد المجتمع في المجالات كافة.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن جامعة كلباء ستبدأ بعدد من الكليات هي كلية القانون، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، وكلية العلوم الرياضية.

وقال سموه: سيتأهل الخريجون ببرنامج البكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة، وذلك للعمل في مجالات مختلفة للارتقاء بالمستوى الرياضي، والمجالات هي: مدربون في الأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، ومعلمون للتربية البدنية في المدارس والجامعات، ومعلمون لتأهيل الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة.

وأوضح سموه: تم اختيار جامعة موناش في أستراليا لإعداد وتقديم برامج التربية البدنية والعلوم الرياضية لجامعة كلباء، لما لتلك الجامعة من ريادة وعراقة، حيث تعد واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي دولياً.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن افتتاح جامعة كلباء 7 سبتمبر 2023 يعد بداية الاحتفالات بافتتاح المشروعات القيّمة في مدينة كلباء، مؤكداً سموه أن الجامعة أغلى المشروعات التي يقدمها سموه لكلباء على مدى الشهور والسنوات المقبلة، وستصبح كلباء في قمة التطور والتقدم.

واختتم سموه: الكَلِبَة شجرة شاكة تعلق بمن يمر بها، وهنا في كلباء يطلقون عليها أم الغيلان، وهي معروفة، تنبت على الأسوار في السباخ وفي الأرض القاحلة، حتى إذا مر بها الزمن هي الوحيدة التي تبقى بين الأشجار، ويقال للأرض التي تكثر فيها تلك الأشجار أرض كَلِبة أو كلباء.

عقب ذلك تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري لجامعة كلباء، كما تفضل سموه برفع علم الجامعة على ساريته أمام المبنى الإداري للجامعة.

وتجول بعدها سموه يرافقه الحضور في أروقة الجامعة، مطلعاً على مرافقها المتنوعة من قاعات دراسية ومختبرات علمية وعملية، والتي ستسهم في تقديم أفضل العلوم والمعارف والمهارات لطلبة الجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز