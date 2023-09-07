محمد بن راشد: فخور بكل إماراتي يرفع اسم دولته أمام العالم

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته.

جاء ذلك بمناسبة اختيار معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ضمن أهم 100 شخصية على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنه الأول عربياً في هذا المجال وهذه القائمة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في منصة ((x)): ((عمر بن سلطان العلماء.. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100 شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً.. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته. شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم)).

تغريدة

وأعاد العلماء نشر تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله ، عبر حسابه في منصة ((x)) مدوناً عليها: ((برؤيتكم الثاقبة نسعى دائماً إلى التميز، وبدعمكم المستمر نواصل رفع اسم دولة الإمارات عالياً ونمثل الشعب العربي والقادة الحكوميين أمام العالم.. شكراً سيدي على الثقة الغالية، والله يقدرنا دائماً على خدمة الوطن)).

وتم تعيين العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي حول العالم.

وأتى تعيين العلماء في هذا المنصب لما توليه الإمارات وقيادتها من اهتمام كبير في مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الثورة الرقمية واستشراف مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يقود مختلف القطاعات بالعالم.

ويتولى معالي عمر سلطان العلماء العديد من المناصب القيادية، فهو عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

مناصب

كما يشغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري لـجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي، ونائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وعضو مجلس الإمارات للتنافسية، وعضو مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، وعضو مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعمل معالي عمر سلطان العلماء وفق رؤية دولة الإمارات الرائدة على تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لترسيخ مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال. وقد كانت هذه الرؤية هي القوة الدافعة لإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرات الاقتصاد الرقمي، وتوفير بيئة خصبة لتطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب المواهب وإعدادها لشغل الوظائف المستقبلية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون البحثي المتطور في القطاعات المستهدفة.

ويركز معاليه على دعم الحوكمة والتنظيم الفعّال وتوفير البيانات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاختبار ابتكارات الذكاء الاصطناعي، كما يؤدي دوراً محورياً في دعم جهود الدولة في تسريع النمو والتحوّل في قطاع الاقتصاد الرقمي، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العقد المقبل، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الداعمة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، والبرنامج الوطني للمبرمجين، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

وخلال عمله مع فريق إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ساهم معالي عمر سلطان العلماء في إعداد استراتيجية ((مئوية الإمارات 2071)) التي تهدف إلى الارتقاء بجميع القطاعات التنموية في الدولة وتعزيز مكانتها كأفضل دولة في العالم، كما شارك معاليه في إعداد استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

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