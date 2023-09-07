10 صفقات تثبت نجاحها مبكراً في «المحترفين»

شهدت بداية دوري أدنوك للمحترفين في الجولتين الأولى والثانية، تألق مجموعة كبيرة من اللاعبين الأجانب الذين انضموا لمختلف الفرق في الميركاتو الحالي، ما انعكس إيجاباً على مستوى المنافسة التي شهدت ندية وإثارة، قبل أن تتوقف بسبب تحضيرات المنتخب الوطني الأول في معسكره الخارجي.

وخطف 10 أجانب الأنظار، وأثبتوا أنهم صفقات ناجحة من خلال حضورهم القوي والمؤثر في الـ 180 دقيقة السابقة من عمر ((المحترفين))، مقدمين أوراق اعتمادهم مبكراً بعد نيل ثقة الجمهور الذين ينتظر منهم المزيد من التألق في بقية مشوار الموسم الذي تقول بداياته إنه سيكون حافلاً بالمتعة الكروية على مستوى كل المنافسات.

1 من أبرز الوجوه التي أثبتت حضورها، الفرنسي يوسف نيكتيه ((30 عاماً)) مهاجم بني ياس الذي أنهى أزمة الهجوم التي ظل يعاني منها الفريق سابقاً وأحرز 3 أهداف في الجولتين الأولى والثانية من الدوري متصدراً قائمة الهدافين مع علي مبخوت.

2 وضع ليخاندرو روميرو ((28 عاماً)) صانع ألعاب العين، بصمته مبكراً وقدم مستويات متميزة وأضاف الكثير من القوة إلى وسط الفريق بحركته النشطة وتمريراته المتقنة، ونجح في إحراز هدف ونال شهادة تميز من الجماهير التي سعدت واحتفلت بتألقه.

3 الإسباني أندريس إنييستا ((39 عاماً))، والذي أثار انضمامه إلى نادي الإمارات ضجة كبرى، تمكن من إثبات وجوده ومنح فريقه نقطة التعادل أمام عجمان بصناعة هدف وإحراز مثله، إضافة إلى أن اسمه الكبير جذب الجماهير إلى المدرجات.

4 السويسري هاريس سيفيروفيتش ((31 عاماً)) لاعب الوصل والذي أظهر مهارة عالية في مباراتي الدوري وتمكن من هز الشباك وساهم في حصد 6 نقاط للإمبراطور وأكد أنه إضافة كبيرة لصفوف الفريق بمردوده الفني وجهده الكبير في الملعب.

5 الإسرائيلي مؤنس دبور ((30 عاماً)) مهاجم شباب الأهلي ((الفرسان)) صاحب المراوغات والتمريرات الذكية والذي تألق مع الفريق في مبارياته السابقة وأحرز هدفاً في الدوري بطريقة رائعة وانتزع الإشادة من جماهير النادي والجهاز الفني للفريق.

6 ومن الصفقات الجديدة التي حققت النجاح مبكراً ونالت مقعدها الأساسي ضمن التشكيلة، الإسباني اليخاندرو بوزيلو ((31 عاماً))، جناح الجزيرة صاحب التحركات الهجومية النشطة والأداء الدفاعي القوي والذي قدم مستوى رائعاً في المواجهات السابقة.

7 برز الكولومبي كيفن اندريس ((24 عاماً)) لاعب وسط النصر بعد تألقه في مباراتي الدوري، وإحرازه هدفين في شباك الجزيرة وبني ياس، وأكد أنه صفقة ناجحة ويمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه وأن يساهم به في إعادة العميد إلى سكة الانتصارات.

8 لم يخذل البرازيلي تياغو دي ليونكو ((30عاماً)) إدارة خورفكان التي تعاقدت معه قادماً من الظفرة في صفقة انتقال حر رغم أنه لم يحقق نجاحاً كبيراً مع فريقه السابق لكنه برز بشكل لافت مع النسور وأحرز هدفين وصنع هدفاً في مباراتي الفريق بالدوري.

9 يعتبر الإيراني مهدي قايدي ((24 عاماً)) لاعب اتحاد كلباء من الأسماء التي لديها تجربة سابقة مع شباب الأهلي، شجعت النمور على استقطابه للدفاع عن قميص النادي، وكان أيضاً عند الموعد وحقق النجاح في تجربته الجديدة وأحرز هدفاً لفريقه.

10 ومن الأسماء التي برزت في دورينا، العاجي أولريش سيدوين ((24 عاماً)) لاعب وسط البطائح، الذي لفت الأنظار بموهبته في المراوغة والتمرير ولمساته الكروية الساحرة، وكان عنصراً مؤثراً في حصد فريقه 4 نقاط خلال مباراتي الدوري.

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