اتحاد الكرة يبدأ عهد حمدان بن مبارك اليوم

تصدق ((العمومية الانتخابية)) لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها صباح اليوم في فندق إرث ((نادي ضباط القوات المسلحة)) بالعاصمة أبوظبي، على القائمة التي تقدم بها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد لمجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية التي تستمر حتى عام 2027، واعتمادها بشكل رسمي.

وتضم القائمة: هشام الزرعوني (الشارقة)، حمد المزروعي (حتا)، عمر المهيري (النصر)، يحيى المطروشي (عجمان)، فهد الحوسني (بني ياس)، أمل بو شلاخ (مصفوت)، وأحمد المهبوبي (التعاون)، وإبراهيم النمر(الحمرية)، والثلاثي المعين من قبل رئيس الاتحاد، عبيد سالم الشامسي وعبدالمحسن الدوسري، خلفان جمعة بلهول، ليسدل بذلك الستار على العملية الانتخابية، لاتحاد الكرة، بإعلان فوز قائمة معالي الشيخ حمدان بن مبارك، ليصبح الرئيس الثاني عشر في تاريخ الكرة الإماراتية، ويبدأ اتحاد الكرة عهداً جديداً حافلاً بالطموحات الكبيرة للارتقاء بكرة الإمارات ومنتخباتها، خلال السنوات المقبلة.

اكتمال التحضيرات

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، اكتمال التحضيرات الخاصة بعقد اجتماع العمومية اليوم، من جميع النواحي التنظيمية والقانونية، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية، مشيداً بالجهود التي قامت بها لجنتا الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات وفرق العمل للتحضير لهذا الحدث الهام.

ترتيب البيت

وذكرت مصادر مطلعة لـ((البيان)) أن اتصالات تجري حالياً بين الأعضاء الجدد، للاتفاق على موعد عقد الجلسة الأولى، من أجل التعارف، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وكيفية إعادة ترتيب البيت الكروي، والتي تعتبر تحدياً للمجلس الجديد، لعودة البريق لمختلف الأنشطة، وتوزيع المهام على الأعضاء، والاتفاق على آلية الاجتماعات، وتحديد مواعيد لتنفيذ المهام التي سيكلف بها كل عضو.

وكذلك التشاور من أجل اختيار رؤساء اللجان العاملة في اتحاد الكرة، حيث يتوقع الاستعانة ببعض الشخصيات من أصحاب الخبرة من خارج مجلس الإدارة، لتولي رئاسة بعض لجان الاتحاد، للاستفادة من خبراتهم، وفق التعديل الأخير على النظام الأساسي، وهناك أفكار لدمج بعض اللجان، وفق متطلبات المرحلة المقبلة، كما تدور المشاورات حول إمكانية تولي عبيد سالم الشامسي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، مع إمكانية تولي رئاسة اللجنة الفنية والمنتخبات، بحكم أنه سبق وتولى تلك المهمة في عهد يوسف السركال، وهذه اللجنة ستنال الاهتمام المباشر والكبير من رئيس اتحاد الكرة، الذي يولي المنتخبات أهمية كبيرة، لعودة البريق لفرقها المختلفة.

كما ترتفع أسهم سالم الشامسي للاستمرار في مهمة رئاسة لجنة قضاة الملاعب، بعد أن أثبت نجاحاً في ذلك خلال الفترة الماضية، ويدور النقاش بشأن استمرار هشام الزرعوني في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي يتولاها حالياً، أو الانتقال إلى رئاسة اللجنة المالية، بحكم خبرته الكبيرة في العمل المالي بمصرف الإمارات المركزي، وسوف تتبلور الرؤية كاملة خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، والمقرر أن ينعقد خلال الأسبوع المقبل.

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