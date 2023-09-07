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دبي ثالث الوجهات شعبية للبريطانيين في خريف 2023

9/7/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نالت دبي المركز الثالث بين الوجهات السياحية المفضلة لدى المسافرين البريطانيين خلال موسم الخريف 2023، وذلك في سياق ((مؤشر السفر الخريفي، 2023))، الصادر حديثاً عن موقع ((تريب أدفايزر)) الشبكي الأمريكي، المتخصص في النصائح المتعلقة بالسياحة والسفر.

الجدير بالذكر أن دبي اختيرت يناير الماضي كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين، لعام 2023، من ((تريب أدفايزر))، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن فازت باللقب ذاته اعام الماضي.

ورسخت دبي مكانتها وجهة عالمية للسياحة والسفر والزيارة والأعمال والفعاليات والإقامة في العديد من المؤشرات والتقارير العالمية بفضل مقوماتها المتنوعة والازدهار والتنوع الاقتصادي، إضافة إلى ازدهار الأعمال وانتعاش النمو الاقتصادي وجودة مستويات المعيشة والخدمات والمرافق العالمية المستوى والبنية الأساسية والرقمية المتطورة.

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