إصابة 7 ركاب في طائرة مصرية باختناق

إصابة 7 ركاب في طائرة مصرية باختناق
التاريخ
9/7/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أصيب سبعة ركاب في طائرة مصرية بحالة اختناق بسبب تعطل أجهزة التكييف.
واضطرت الطائرة، التي تتبع شركة «إيركايرو» للطيران، إلى العودة لمطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها، حسبما أفاد موقع «فيتو» الإخباري.
وأوضحت مصادر ملاحية بالمطار أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة يطلب فيها العودة إلى المطار، مشيرةً إلى أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وإخطار إدارة الحجر الصحي لتجهيز سيارات الإسعاف.
وذكرت أنه فور هبوط الطائرة تم إنزال الركاب وإسعاف الركاب السبعة، لافتةً إلى أنه لم يتم نقل أي حالة إلى المستشفيات.
وأكدت أن الطائرة عادت للإقلاع مجدداً بعد التعامل مع المصابين، منوهةً بأنه تم التعامل معهم وعلاجهم.
من جهتها، أعربت شركة «إيركايرو» للطيران عن أسفها لعملائها، مؤكدةً أن ما حدث كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.
وقالت الشركة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من إصابة 7 من ركاب رحلة إيركايرو المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ بحالات اختناق نتيجة تعطل أجهزة التكييف على متن الطائرة، تعرب إيركايرو عن أسفها الشديد لعملائها لما حدث اليوم، ولظروف خارجة عن إرادتها».
وأكدت، في البيان، أنها «تتبع أعلى معايير السلامة والأمان العالمية من خلال برامج الصيانة الدورية التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية».
ونوهت بأن «لديها أسطولاً هو الأصغر عمراً في إفريقيا والشرق الأوسط بمتوسط عمر للطائرة 5 سنوات، وذلك من سبع مطارات مصرية، هي: سوهاج، وأسيوط، والأقصر، وشرم الشيخ، والغردقة، وبرج العرب، ومرسى علم، إضافة إلى مطار القاهرة».
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