إصابة 7 ركاب في طائرة مصرية باختناق

أصيب سبعة ركاب في طائرة مصرية بحالة اختناق بسبب تعطل أجهزة التكييف.

واضطرت الطائرة، التي تتبع شركة «إيركايرو» للطيران، إلى العودة لمطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها، حسبما أفاد موقع «فيتو» الإخباري.

وأوضحت مصادر ملاحية بالمطار أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة يطلب فيها العودة إلى المطار، مشيرةً إلى أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وإخطار إدارة الحجر الصحي لتجهيز سيارات الإسعاف.

وذكرت أنه فور هبوط الطائرة تم إنزال الركاب وإسعاف الركاب السبعة، لافتةً إلى أنه لم يتم نقل أي حالة إلى المستشفيات.

وأكدت أن الطائرة عادت للإقلاع مجدداً بعد التعامل مع المصابين، منوهةً بأنه تم التعامل معهم وعلاجهم.

من جهتها، أعربت شركة «إيركايرو» للطيران عن أسفها لعملائها، مؤكدةً أن ما حدث كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

وقالت الشركة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من إصابة 7 من ركاب رحلة إيركايرو المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ بحالات اختناق نتيجة تعطل أجهزة التكييف على متن الطائرة، تعرب إيركايرو عن أسفها الشديد لعملائها لما حدث اليوم، ولظروف خارجة عن إرادتها».

وأكدت، في البيان، أنها «تتبع أعلى معايير السلامة والأمان العالمية من خلال برامج الصيانة الدورية التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية».

ونوهت بأن «لديها أسطولاً هو الأصغر عمراً في إفريقيا والشرق الأوسط بمتوسط عمر للطائرة 5 سنوات، وذلك من سبع مطارات مصرية، هي: سوهاج، وأسيوط، والأقصر، وشرم الشيخ، والغردقة، وبرج العرب، ومرسى علم، إضافة إلى مطار القاهرة».