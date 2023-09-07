مواجهة بين الشرطة الفرنسية وشاب تنتهي بموته دماغياً

هزت فرنسا مواجهة مميتة مجدداً بين الشرطة وشاب مراهق، بعد ما يزيد قليلاً على شهرين من تسبب إطلاق الشرطة النار على مراهق في مقتل عند حاجز أمني قرب باريس في أعمال شغب عنيفة.

وكان الفتى (16 عاماً) يهرب من سيارة شرطة على متن دراجة ترابية (للطرق الوعرة والطينية)، عندما اصطدم بسيارة دورية أخرى في ضاحية إيلانكور الباريسية مساء أمس.

وأسفر التصادم عن إصابة الشاب بموت دماغي، حسبما ذكر مكتب المدعي العام في فرساي اليوم.

ويحقق رئيس الشرطة في القضية، وتم احتجاز سائقي سيارتي الدورية المتورطين مساء أمس، لكن تم الإفراج عنهما اليوم.

ولم يقدّم مكتب المدعي العام أي تفاصيل دقيقة أخرى عن القضية.

وبحسب تقارير إعلامية، تلقَّت سيارة الشرطة الأولى رسالة عبر اللاسلكي لإيقاف مراهق يستقل دراجة، ويحتمل أن يكون ذلك بسبب قيادته بدون ارتداء خوذة، ولم يتضح ما إذا كانت سيارة الشرطة حاولت إيقاف الفتى أم فر هو لدى رؤيتها.

وبعد قليل عند تقاطع شوارع، اصطدم الفتى بسيارة دورية ثانية، كانت عائدة من عملية أخرى. وحسبما تشير الصور، صدم الشاب سيارة الشرطة من الجانب.

وسيتم إرسال وحدة من القوات الخاصة بشرطة مكافحة الشغب قوامها 200 فرد إلى إيلانكور مساء اليوم، لتفادي أعمال شغب محتملة، حسبما نقلت قناة «بي إف إم تي في» عن مصادر بالشرطة.