رفع مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نيابةً عن جميع الأعضاء والنقابات، جزيل الشكر وعميق امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهما الكبير للصحافة العربية والصحفيين العرب، وإيمانهما بقوة الكلمة في بناء شعوب عربية قادرة على خوض غمار المستقبل.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة الحريات، ولجنة السياسات الاستراتيجية باتحاد الصحفيين العرب التي اجتمعت على مدار ثلاثة أيام في دبي، في حدث استثنائي، لبحث واقع الصحافة العربية اليوم، وسبل تطويرها.

حضر حفل الاختتام رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ومحمد الحمادي مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، والعديد من الزملاء الصحفيين العرب.

وأكد المجتمعون النتائج الطيبة التي تمخضت عنها الاجتماعات خلال أيام انعقاد الفعاليات، والتي نتجت عنها رؤى وخططاً رصينة؛ تستهدف تطوير الاتحاد شكلاً ومضموناً؛ لاستشراف المستقبل ومواكبة التغييرات الحاصلة في عالم الإعلام والصحافة الورقية والرقمية، والوصول كذلك بالصناعة لمستوى طموح الصحفيين العرب، ومناقشة أبرز ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023 والذي تضمن رصداً لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد وعددها 18 منظمة صحفية عربية.

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