Friday, 08 September 2023 03:00 GMT

اتحاد الصحفيين العرب يشكر رئيس الدولة ونائبه على الدعم الكبير

9/7/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نيابةً عن جميع الأعضاء والنقابات، جزيل الشكر وعميق امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهما الكبير للصحافة العربية والصحفيين العرب، وإيمانهما بقوة الكلمة في بناء شعوب عربية قادرة على خوض غمار المستقبل.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة الحريات، ولجنة السياسات الاستراتيجية باتحاد الصحفيين العرب التي اجتمعت على مدار ثلاثة أيام في دبي، في حدث استثنائي، لبحث واقع الصحافة العربية اليوم، وسبل تطويرها.

حضر حفل الاختتام رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ومحمد الحمادي مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، والعديد من الزملاء الصحفيين العرب.

وأكد المجتمعون النتائج الطيبة التي تمخضت عنها الاجتماعات خلال أيام انعقاد الفعاليات، والتي نتجت عنها رؤى وخططاً رصينة؛ تستهدف تطوير الاتحاد شكلاً ومضموناً؛ لاستشراف المستقبل ومواكبة التغييرات الحاصلة في عالم الإعلام والصحافة الورقية والرقمية، والوصول كذلك بالصناعة لمستوى طموح الصحفيين العرب، ومناقشة أبرز ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023 والذي تضمن رصداً لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد وعددها 18 منظمة صحفية عربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07092023000110011019ID1107030429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث