البيت الأبيض يكشف نتائج فحص سيدة أمريكا الأولى

البيت الأبيض يكشف نتائج فحص سيدة أمريكا الأولى
التاريخ
9/7/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشف البيت الأبيض نتائج فحص سيدة أمريكا الأولى، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحاً أن نتائج فحص جيل بايدن جاءت اليوم سلبية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الاختبارات أثبتت أن جيل تعاني أعراضاً خفيفة، في حين جاءت نتائج اختبار زوجها الرئيس جو بايدن سلبية.
وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن، البالغة من العمر 72 عاماً، بكورونا في أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس، البالغ من العمر 80 عاماً، في يوليو 2022.
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