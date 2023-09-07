البيت الأبيض يكشف نتائج فحص سيدة أمريكا الأولى

كشف البيت الأبيض نتائج فحص سيدة أمريكا الأولى، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحاً أن نتائج فحص جيل بايدن جاءت اليوم سلبية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الاختبارات أثبتت أن جيل تعاني أعراضاً خفيفة، في حين جاءت نتائج اختبار زوجها الرئيس جو بايدن سلبية.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن، البالغة من العمر 72 عاماً، بكورونا في أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس، البالغ من العمر 80 عاماً، في يوليو 2022.

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