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الإمارات تشدد على ضرورة صد الإرهاب الكيميائي في سوريا

9/7/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت دولة الإمارات أهمية استمرار الحوار بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على أن يتم ذلك بشكل بنّاء، يشمل كافة السبل لعقد المشاورات الـ25، وتجاوز ما يعرقل ذلك.

‏وأعربت الدولة عن قلقها إزاء الهجمات التي يواصل تنظيم «داعش» الإرهابي، شنها شمال شرق سوريا، وسعيه لإعادة بناء قدراته وتجنيد المقاتلين، مشددة على ضرورة الاستمرار في مكافحة هذا التنظيم، وضمان عدم حصوله على أسلحة خطيرة وفتاكة.

جاء ذلك في بيان وفد دولة الإمارات في مجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ألقاه راشد عزام، ملحق، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

رفض وإدانة

كما جدد البيان «تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت والمُتمثِل برفضها، وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي».

وشدد بيان الإمارات على أن «تهديدات الإرهاب الكيميائي من الشواغِل التي لا يُمكن التغاضي عنها، ويجب إعارتها اهتماماً كافياً، خاصة مع استمرار تنظيم «داعش» في هجماته الإرهابية، وعدم توانيه عن استخدام أي وسيلةٍ لتحقيق مآربه، الأمر الذي يُشكِل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار سوريا، والمنطقة بأكملها».

وأعربت الدولة عن قلقها «إزاء الهجمات التي يواصل تنظيم «داعش» شَنّهَا شمال شرق سوريا، إلى جانب سعيه لإعادة بناء قُدراته، وشبكاته، وتجنيد المقاتلين، وإطلاق سراح عناصره من السجون»، وأكدت «ضرورة الاستمرار في مكافحة هذا التنظيم، وضمان عدم حصولِه على أسلحة خطيرة وفتاكة».

وفي ختام البيان، شددت دولة الإمارات مجدداً على أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية.

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