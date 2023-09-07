الربو «الكاذب» يؤخر علاج مصابة بالسرطان لمدة سنة

تسببت أعراض ربو كاذبة في تأخير علاج امرأة مصابة بالسرطان، بعدما عجز أطباء عن تشخيص حالتها بصورة صحيحة.

وظهرت على سارة مايرز، التي تسكن في مدينة بيدفورد شرقي إنجلترا، علامات تحذيرية كالالتهابات المتكررة وضيق التنفس، الأمر الذي دعا الأطباء إلى عزو ذلك إلى إصابتها بالربو، حسبما أفاد موقع صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وبمرور الوقت تقلَّص حجم المريضة، البالغة من العمر 37 عاماً، بمقدار ثمانية سنتيمترات، ولوحظ وجود ثقوب في عظام ساقيها والحوض.

وقالت سارة: «عندما تم تشخيص إصابتي وقياس طولي، أتذكر أنني كنت أفكّر: هذا ليس طولي!».

وأضافت: «كان طولي سابقاً 5 أقدام و8 بوصات، وأنا أقصر بشكل ملحوظ الآن»، مؤكدةً أنه لو تم تشخيص مرضها مبكراً بصورة صحيحة لم تكن لحقت تلك الأضرار التي بعظامها.

وبعد نحو سنة، تمكَّن الفريق الطبي الذي يباشر حالتها من اكتشاف إصابتها بـ«المايلوما»، وهو سرطان دم نادر غير قابل للشفاء يصيب نخاع العظم، ويعانيه أكثر من 24 ألف شخص في بريطانيا.

وعلى الرغم من كونه ثالث أكثر أنواع سرطان الدم شيوعاً، فإنه كثيراً ما يخفق الأطباء في تشخيصه؛ لأن علاماته التحذيرية تكون غامضة.

وأكدت الدكتورة صوفي كاستيل، الرئيس التنفيذي لشركة ميلوما في المملكة المتحدة، أن «أعراض المايلوما غامضة، ويمكن أن تبدو في كثير من الأحيان غير مرتبطة، أو تظهر في أوقات مختلفة».

ولفتت إلى أن الأمر قد يستغرق أكثر من موعد حتى يتمكن الطبيب من حل هذا اللغز المحيّر.

وبعد التشخيص الصحيح، اضطرت سارة مايرز إلى إجراء عملية جراحية لتثبيت عظم فخذها بسبب الأضرار الناجمة عن السرطان.

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