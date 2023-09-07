بسبب كوفيد.. قمة العشرين بحضور بايدن وغياب سانشيز

تحكَّم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في قرار بعض الزعماء حضور قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد مطلع الأسبوع في الهند.

فقد جاءت، أمس، نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بكوفيد-19، سلبية، ما يسمح له بالمشاركة في القمة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البيت الأبيض أعلن نتيجة الاختبار السلبية الأحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لمغادرة بايدن واشنطن متجهاً إلى نيودلهي.

وكانت نتيجة اختبار السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، قد جاءت إيجابية بكوفيد-19 في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكنها لا تعاني إلا أعراضاً طفيفة فقط، وقال مكتبها إن نتيجة اختبارها جاءت سلبية أيضاً أمس.

وأثارت نتيجتها الإيجابية تساؤلات عما إذا كان الرئيس قد تعرَّض للعدوى وقد يضطر إلى إلغاء سفره، غير أن نتيجة اختبار بايدن جاءت سلبية الاثنين الماضي وفي الأيام التالية من هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، أصيب رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز، أمس، بفيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي سيمنعه من حضور القمة.

وقال سانشيز، في تدوينة له أمس على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «بعد ظهر اليوم، ثبتت إصابتي بكوفيد»، مؤكداً أنه لن يستطيع السفر إلى نيودلهي لحضور قمة «جي 20».

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، الذي يبلغ من العمر 51 عاماً: «إنني بخير».

وأوضح أن كلاً من النائبة الأولى لرئيس الحكومة وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، سيمثلان إسبانيا في القمة التي ستنعقد يومي السبت والأحد.

الجدير بالذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا آخذة في الارتفاع بصورة طفيفة، كما أن معظم الإصابات خفيفة بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، وعليه فإنه من غير المفترض ألَّا يتم اكتشافها.

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