كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية
التاريخ
9/7/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت وسائل إعلام رسمية، اليوم، أن كوريا الشمالية دشنت غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حضر مراسم التدشين.
وأضافت الوكالة أن «حفل تدشين الغواصة يبشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية» للبلاد.
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