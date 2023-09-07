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كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية

9/7/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وسائل إعلام رسمية، اليوم، أن كوريا الشمالية دشنت غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حضر مراسم التدشين.

وأضافت الوكالة أن «حفل تدشين الغواصة يبشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية» للبلاد.

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