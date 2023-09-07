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نافذة فنية

9/7/2023 7:10:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أغنية‭ ‬بتخوني‭ ‬يا‭ ‬وليد‭: ‬الأغنية‭ ‬الضاربة‭ ‬بقوة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬غناء‭ ‬المطربة‭ ‬الشعبية‭ ‬امينه‭. ‬وحقق‭ ‬فيديو‭ ‬‮«‬بتخوني‭ ‬يا‭ ‬وليد‮»‬‭ ‬فور‭ ‬طرحه‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭. ‬تقول‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ (‬أنا‭ ‬وش‭ ‬السعد‭ ‬عليك‭ - ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬على‭ ‬الحديده‭ - ‬وفي‭ ‬وجعك‭ ‬قايمه‭ ‬بدور‭ ‬الدكتور‭ ‬والتمريض‭ - ‬حبيتك‭ ‬حب‭ ‬يكفي‭ - ‬الدنيا‭ ‬بحالها‭ ‬ويفيض‭ - ‬تيجي‭ ‬انت‭ ‬بعد‭ ‬الحب‭ ‬ده‭ ‬كله‭ - ‬بتخوني‭ ‬يا‭ ‬وليد‭ ‬بتخوني‭ ‬يا‭ ‬وليد‭)... ‬لكم‭ ‬ان‭ ‬تتصوروا‭ ‬بث‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬الفضائيات‭ ‬وجميع‭ ‬المنصات‭ ‬الموسيقية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة‭.‬

ندمانة‭ ‬وعايزه‭ ‬ارجع‭ ‬له‭: ‬يتردد‭ ‬ان‭ ‬مصممة‭ ‬الازياء‭ ‬والزوجة‭ ‬السابقة‭ ‬للمطرب‭ ‬احمد‭ ‬سعد‭ ‬علياء‭ ‬بسيوني،‭ ‬اللذان‭ ‬تطلقا‭ ‬مؤخرا،‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬صديقتها‭ ‬المذيعة‭ ‬رضوى‭ ‬الشربيني‭ ‬اصلاح‭ ‬الأمر‭ ‬بينهما،‭ ‬واقرت‭ ‬علياء‭ ‬بخطئها‭. ‬ظهرت‭ ‬علياء‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬طليقها‭ ‬وهي‭ ‬تشجعه‭ ‬بصورة‭ ‬هستيرية‭... ‬زواج‭ ‬الفنانين‭ ‬اغلبه‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭.‬

برنامج‭ ‬شمس‭ ‬البحرين‭ ‬الصباحي‭: ‬خطا‭ ‬خطوة‭ ‬جيدة‭ ‬بتغيير‭ ‬مكان‭ ‬تصوير‭ ‬البرنامج‭ ‬والذي‭ ‬بدى‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭. ‬بقي‭ ‬تغيير‭ ‬الفقرات‭ ‬ليصبح‭ ‬برنامجا‭ ‬صباحيا‭. ‬عموما‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ... ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬اندهاش‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الاعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استضافتها‭ ‬يوميا‭ ‬وازداد‭ ‬عجبا‭ ‬من‭ ‬المقدرة‭ ‬على‭ ‬اقناعها‭ ‬بالحضور‭.‬

منتهى‭ ‬الوفاء‭: ‬فوجئت‭ ‬الفنانة‭ ‬نجلاء‭ ‬فتحي‭ ‬بقيام‭ ‬لصوص‭ ‬بسرقة‭ ‬اللوحة‭ ‬المعلقة‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬العمارة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الميرغني‭ ‬بمصر‭ ‬الجديدة‭ ‬والمكتوب‭ ‬عليها‭ (‬هنا‭ ‬عاش‭ ‬حمدي‭ ‬قنديل‭). ‬وقالت‭ ‬أنهما‭ ‬امضيا‭ ‬سنوات‭ ‬عمرهما‭ ‬فيها‭. ‬وناشدت‭ ‬نجلاء‭ ‬فتحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬بتركيب‭ ‬لوحة‭ ‬جديدة‭ ‬باسم‭ ‬الراحل‭ ‬حمدي‭ ‬قنديل‭ ‬مكان‭ ‬اللوحة‭ ‬المسروقة‭. ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬التقدير‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية‭ ‬بوضع‭ ‬لوحات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬عمارة‭ ‬بأسماء‭ ‬الفنانين‭ ‬والادباء‭ ‬الذين‭ ‬عاشوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العمارات‭ ‬أو‭ ‬البيوت‭. ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬منتهى‭ ‬التقدير‭ ‬لأهل‭ ‬الإبداع‭. ‬عندنا‭ ‬شالوا‭ ‬اسم‭ ‬أعظم‭ ‬فنان‭ ‬بحريني‭ ‬وهو‭ ‬محمد‭ ‬فارس‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬متواضعة‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬واستبدلوه‭ ‬بـ«حديقة‭ ‬الرفاع‮»‬‭. ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬الوعي‭ ‬والتقدير‭.‬

قرار‭ ‬لم‭ ‬أود‭ ‬اتخاذه‭: ‬منذ‭ ‬عودتي‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬تعرضت‭ ‬إلى‭ ‬خيانة‭ ‬الثقة‭ ‬المالية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬إذ‭ ‬تعاملت‭ ‬بمنتهى‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص،‭ ‬لكنهم‭ ‬خانوا‭ ‬ثقتي‭ ‬بهم‭ ‬رغم‭ ‬انهم‭ ‬يعرفون‭ ‬بأنني‭ ‬ليس‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬الغني‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬اخذ‭ ‬حقه‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتأثر‭ ‬ماديا‭. ‬أنا‭ ‬اشكيهم‭ ‬لله‭ ‬سبحانه‭ ‬ولن‭ ‬احللهم‭ ‬أبدا‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬استمعت‭ ‬لنصيحة‭ ‬أبنائي‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬كل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مكتوبة‭ ‬وهم‭ ‬سيتكفلون‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬أي‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أبنائي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الإحراج‭. ‬يقول‭ ‬أبنائي‭ ‬دائما‭ ‬ان‭ ‬الزمن‭ ‬والناس‭ ‬تغيرت‭ ‬وأن‭ ‬تعاملي‭ ‬بالطريقة‭ ‬القديمة‭ ‬ازاء‭ ‬الثقة‭ ‬انتهت‭ ‬تماما‭. ‬ويستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬تعاملي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬مختلفا‭ ‬تماما‭ ‬فليس‭ ‬لي‭ ‬اي‭ ‬شروط‭ ‬اطلاقا،‭ ‬وذلك‭ ‬احتراما‭ ‬وتقديرا‭ ‬للوزير‭ ‬الحالي‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬تعامله‭ ‬معي‭.‬

برنامج‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭: ‬الذي‭ ‬يعده‭ ‬ويقدمه‭ ‬الفنان‭ ‬عصام‭ ‬ناصر‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬الفضائية‭ ‬البحرينية‭. ‬ووجود‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مهم‭ ‬لتنشيط‭ ‬ذاكرة‭ ‬البعض‭ ‬الناكر‭ ‬لدور‭ ‬البحرين‭ ‬الحضاري‭ ‬والتنويري‭ ‬لمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭. ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬تقزيمنا‭ ‬وإلغاء‭ ‬دورنا‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬والمعرفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬لنقوله‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قيامنا‭ ‬بوضع‭ ‬اللبنات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات‭. ‬أناشد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بأن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المهم‭ ‬للشخصية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭. ‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬دار‭ ‬الفلك‭ ‬دار‭) ‬تأليف‭ ‬والحان‭ ‬حسين‭ ‬المحضار‭ ‬غناء‭ ‬محمد‭ ‬مرشد‭ ‬ناجي‭.‬

قريب‭ ‬بابدل‭ ‬بداري‭ ‬دار

معموره‭ ‬وديره‭ ‬غير‭ ‬ذا‭ ‬الديره

لكن‭ ‬قلبي‭ ‬ما‭ ‬رضي‭ ‬يختار

غير‭ ‬الشحر‭ ‬لاوليته‭ ‬الخيره

حبه‭ ‬وتقديره‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬سمح

ولها‭ ‬العز‭ ‬والمقدار

ودار‭ ‬الفلك‭ ‬دار‭ ‬وعزمت‭ ‬السفر

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