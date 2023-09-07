نافذة فنية
التاريخ
9/7/2023 7:10:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أغنية بتخوني يا وليد: الأغنية الضاربة بقوة الآن في مصر من غناء المطربة الشعبية امينه. وحقق فيديو «بتخوني يا وليد» فور طرحه نصف مليون مشاهدة. تقول كلمات الأغنية (أنا وش السعد عليك - بعد ما كنت على الحديده - وفي وجعك قايمه بدور الدكتور والتمريض - حبيتك حب يكفي - الدنيا بحالها ويفيض - تيجي انت بعد الحب ده كله - بتخوني يا وليد بتخوني يا وليد)... لكم ان تتصوروا بث هذه الأغنية في مصر في الفضائيات وجميع المنصات الموسيقية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ندمانة وعايزه ارجع له: يتردد ان مصممة الازياء والزوجة السابقة للمطرب احمد سعد علياء بسيوني، اللذان تطلقا مؤخرا، طلبت من صديقتها المذيعة رضوى الشربيني اصلاح الأمر بينهما، واقرت علياء بخطئها. ظهرت علياء مؤخراً في حفلة طليقها وهي تشجعه بصورة هستيرية... زواج الفنانين اغلبه في مهب الريح.
برنامج شمس البحرين الصباحي: خطا خطوة جيدة بتغيير مكان تصوير البرنامج والذي بدى بصورة أفضل. بقي تغيير الفقرات ليصبح برنامجا صباحيا. عموما الخطوة في الطريق الصحيح ... مع ذلك أنا في اندهاش من تلك الاعداد الكبيرة التي يتم استضافتها يوميا وازداد عجبا من المقدرة على اقناعها بالحضور.
منتهى الوفاء: فوجئت الفنانة نجلاء فتحي بقيام لصوص بسرقة اللوحة المعلقة على مدخل العمارة في شارع الميرغني بمصر الجديدة والمكتوب عليها (هنا عاش حمدي قنديل). وقالت أنهما امضيا سنوات عمرهما فيها. وناشدت نجلاء فتحي وزيرة الثقافة بتركيب لوحة جديدة باسم الراحل حمدي قنديل مكان اللوحة المسروقة. ومن باب التقدير قامت وزارة الثقافة المصرية بوضع لوحات على كل عمارة بأسماء الفنانين والادباء الذين عاشوا في هذه العمارات أو البيوت. يعكس ذلك منتهى التقدير لأهل الإبداع. عندنا شالوا اسم أعظم فنان بحريني وهو محمد فارس من حديقة متواضعة في الرفاع الشرقي واستبدلوه بـ«حديقة الرفاع». هناك فرق في الوعي والتقدير.
قرار لم أود اتخاذه: منذ عودتي من قطر قبل سبع سنوات تعرضت إلى خيانة الثقة المالية ثلاث مرات، إذ تعاملت بمنتهى الثقة مع ثلاثة أشخاص، لكنهم خانوا ثقتي بهم رغم انهم يعرفون بأنني ليس ذلك الشخص الغني الذي يمكن اخذ حقه دون أن يتأثر ماديا. أنا اشكيهم لله سبحانه ولن احللهم أبدا. بعد ذلك استمعت لنصيحة أبنائي بأن تكون كل الاتفاقيات مكتوبة وهم سيتكفلون بهذا الأمر، أي ان يتم الاتفاق مع أحد أبنائي بعيدا عن الإحراج. يقول أبنائي دائما ان الزمن والناس تغيرت وأن تعاملي بالطريقة القديمة ازاء الثقة انتهت تماما. ويستثنى من ذلك تعاملي مع وزارة الإعلام الذي سيكون مختلفا تماما فليس لي اي شروط اطلاقا، وذلك احتراما وتقديرا للوزير الحالي الدكتور رمزان عبدالله النعيمي على حسن تعامله معي.
برنامج المرة الأولى: الذي يعده ويقدمه الفنان عصام ناصر يعد من أهم البرامج في الفضائية البحرينية. ووجود مثل هذا البرنامج مهم لتنشيط ذاكرة البعض الناكر لدور البحرين الحضاري والتنويري لمنطقة الخليج بدون استثناء. هناك من يريد تقزيمنا وإلغاء دورنا الرائد في نشر الثقافة والمعرفة في المنطقة. لدينا الكثير لنقوله انطلاقا من قيامنا بوضع اللبنات الأولى في الكثير من المجالات. أناشد وزير الإعلام بأن يستمر هذا البرنامج المهم للشخصية البحرينية الرائدة.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (دار الفلك دار) تأليف والحان حسين المحضار غناء محمد مرشد ناجي.
قريب بابدل بداري دار
معموره وديره غير ذا الديره
لكن قلبي ما رضي يختار
غير الشحر لاوليته الخيره
حبه وتقديره لها من سمح
ولها العز والمقدار
ودار الفلك دار وعزمت السفر
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