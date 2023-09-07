Friday, 08 September 2023 03:00 GMT

محاسبة من؟

9/7/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) }
‬جاء‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬صلاح‭ ‬جناحي‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬الـ‮«‬22‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬ستخضع‭ ‬للتقييم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محاسبة،‭ ‬ومفردة‭ ‬المحاسبة‭ ‬من‭ ‬المفردات‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬قلما‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬رياضي،‭ ‬وشخصيا‭ ‬استحسنت‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬جناحي،‭ ‬ولكنا‭ ‬نتساءل‭: ‬طالما‭ ‬وردت‭ ‬كلمة‭ ‬المحاسبة،‭ ‬فمن‭ ‬الذين‭ ‬ستطالهم‭ ‬المحاسبة؟‭ ‬هل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني؟‭ ‬أم‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين؟‭ ‬ونشم‭ ‬من‭ ‬رائحة‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬ربما‭ ‬ستطرأ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬انتداب‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭.. ‬والله‭ ‬أعلم‭.‬


} ‭ ‬يفصلنا‭ ‬بالتمام‭ ‬والكمال‭ ‬سبع‭ ‬وأربعون‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬انطلاقة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬التجديد،‭ ‬نتمنى‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬الوجوه‭ ‬الناشئة‭ ‬والشابة‭ ‬فرصتها‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات‭ ‬بهدف‭ ‬تشبيب‭ ‬المسابقة‭ ‬وتجديد‭ ‬الدماء‭ ‬وإنعاش‭ ‬أجوائها،‭ ‬وعندما‭ ‬نطالب‭ ‬بذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬هب‭ ‬ودب‭ ‬للمشاركة،‭ ‬فاللاعب‭ ‬الذي‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬العشرينات‭ ‬أو‭ ‬دخلها،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬بأدائه‭ ‬وعطائه‭ ‬ومهاراته‭ ‬فوجوده‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬تكملة‭ ‬للعدد‭ ‬وتنحصر‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭.‬


} ‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬وأي‭ ‬استحقاق‭ ‬رياضي‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬مسماه،‭ ‬إذا‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬المحفزات‭ ‬والجوائز‭ ‬الرمزية،‭ ‬فمثل‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬درجة‭ ‬التنافس‭ ‬فيه،‭ ‬فإن‭ ‬قيمته‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬ستتراجع،‭ ‬ويصير‭ ‬التواجد‭ ‬فيه‭ ‬لأداء‭ ‬الواجب‭ ‬لا‭ ‬غير،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬متى‭ ‬أراد‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬فإنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تفعيلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهات‭ ‬الدعم‭ ‬المرتبط‭ ‬بها،‭ ‬فالمدربون‭ ‬واللاعبون‭ ‬والحكام‭ ‬والإداريون‭ ‬وجميع‭ ‬أضلاع‭ ‬اللعبة‭ ‬يستحقون‭ ‬هذا‭ ‬التحفيز‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬والمسابقة‭.‬


MENAFN07092023000055011008ID1107030411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث