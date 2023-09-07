محاسبة من؟
التاريخ
9/7/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) }
جاء على لسان رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة الطائرة صلاح جناحي خلال حديثه عن مشاركة منتخب الرجال في بطولة الأمم الآسيوية الـ«22» التي أقيمت مؤخرا في إيران أن المشاركة ستخضع للتقييم إضافة إلى أن هناك محاسبة، ومفردة المحاسبة من المفردات النادرة التي قلما ترد على لسان أي مسؤول رياضي، وشخصيا استحسنت هذه الكلمة من جناحي، ولكنا نتساءل: طالما وردت كلمة المحاسبة، فمن الذين ستطالهم المحاسبة؟ هل الجهاز الفني؟ أم بعض اللاعبين؟ ونشم من رائحة هذا التصريح أن هناك بعض التغييرات ربما ستطرأ على مستوى انتداب بعض اللاعبين.. والله أعلم.
} يفصلنا بالتمام والكمال سبع وأربعون يوما عن انطلاقة منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة في نسخته الثانية بعد التجديد، نتمنى خلال منافسات هذا الموسم أن تأخذ الوجوه الناشئة والشابة فرصتها إلى جنب أصحاب الخبرات بهدف تشبيب المسابقة وتجديد الدماء وإنعاش أجوائها، وعندما نطالب بذلك لا يعني أن نترك الباب مفتوحا لكل من هب ودب للمشاركة، فاللاعب الذي على أبواب العشرينات أو دخلها، إذا لم يفرض نفسه على فريقه بأدائه وعطائه ومهاراته فوجوده في الفريق تكملة للعدد وتنحصر الاستفادة منه فقط في الحصص التدريبية.
} أي بطولة وأي استحقاق رياضي مهما كان مسماه، إذا غابت عنه المحفزات والجوائز الرمزية، فمثل هذا الاستحقاق مهما كانت درجة التنافس فيه، فإن قيمته يوما بعد يوم ستتراجع، ويصير التواجد فيه لأداء الواجب لا غير، ونعتقد أن اتحاد الطائرة متى أراد القيام بهذه الخطوة فإنه قادر على تفعيلها من خلال جهات الدعم المرتبط بها، فالمدربون واللاعبون والحكام والإداريون وجميع أضلاع اللعبة يستحقون هذا التحفيز الذي من شأنه سينعكس إيجابا على مستوى المنافسة والمسابقة.
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