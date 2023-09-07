محاسبة من؟





} ‭ ‬يفصلنا‭ ‬بالتمام‭ ‬والكمال‭ ‬سبع‭ ‬وأربعون‭ ‬يوما‭ ‬عن‭ ‬انطلاقة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬التجديد،‭ ‬نتمنى‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬الوجوه‭ ‬الناشئة‭ ‬والشابة‭ ‬فرصتها‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات‭ ‬بهدف‭ ‬تشبيب‭ ‬المسابقة‭ ‬وتجديد‭ ‬الدماء‭ ‬وإنعاش‭ ‬أجوائها،‭ ‬وعندما‭ ‬نطالب‭ ‬بذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬هب‭ ‬ودب‭ ‬للمشاركة،‭ ‬فاللاعب‭ ‬الذي‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬العشرينات‭ ‬أو‭ ‬دخلها،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬بأدائه‭ ‬وعطائه‭ ‬ومهاراته‭ ‬فوجوده‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬تكملة‭ ‬للعدد‭ ‬وتنحصر‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭.‬





} ‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬وأي‭ ‬استحقاق‭ ‬رياضي‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬مسماه،‭ ‬إذا‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬المحفزات‭ ‬والجوائز‭ ‬الرمزية،‭ ‬فمثل‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬درجة‭ ‬التنافس‭ ‬فيه،‭ ‬فإن‭ ‬قيمته‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬ستتراجع،‭ ‬ويصير‭ ‬التواجد‭ ‬فيه‭ ‬لأداء‭ ‬الواجب‭ ‬لا‭ ‬غير،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬متى‭ ‬أراد‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬فإنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تفعيلها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهات‭ ‬الدعم‭ ‬المرتبط‭ ‬بها،‭ ‬فالمدربون‭ ‬واللاعبون‭ ‬والحكام‭ ‬والإداريون‭ ‬وجميع‭ ‬أضلاع‭ ‬اللعبة‭ ‬يستحقون‭ ‬هذا‭ ‬التحفيز‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬والمسابقة‭.‬



