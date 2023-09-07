الزيارات الميدانية.. البلدية مثلا

وقد‭ ‬حملت‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رسائل‭ ‬وطنية‭ ‬عديدة،‭ ‬وأكدت‭ ‬معاني‭ ‬كثيرة،‭ ‬ذات‭ ‬ارتباط‭ ‬أصيل،‭ ‬بالتاريخ‭ ‬العريق‭ ‬للعمل‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬وتقدير‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البلدي،‭ ‬والتوجيه‭ ‬نحو‭ ‬انجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭.‬

فمع‭ ‬اطلاع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬ترميم‭ ‬مبنى‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بالمنامة،‭ ‬والمشاريع‭ ‬البلدية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬تأكيد‭ ‬واضح‭ ‬للاهتمام‭ ‬الرفيع‭ ‬بالتاريخ‭ ‬العريق‭ ‬للدولة،‭ ‬بالوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬والهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬للمبنى،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬شاهدا‭ ‬عصريا‭ ‬لمسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬والبناء،‭ ‬والتطور‭ ‬والنماء،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتحضرة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬وتعتز‭ ‬بالمباني‭ ‬التاريخية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬القواعد‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الدولة،‭ ‬والانطلاقة‭ ‬المتميزة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل،‭ ‬واستثمارها‭ ‬بشكل‭ ‬ذكي،‭ ‬يرسخ‭ ‬العراقة‭ ‬والأصالة،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬التحديث‭ ‬والمعاصرة‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مبنى‭ ‬البلدية‭ ‬بالمنامة‭ ‬يؤكد‭ ‬عراقة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬104‭ ‬أعوام،‭ ‬ومسيرة‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬الممتدة‭ ‬99‭ ‬عاماً،‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1924‭.. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهذا‭ ‬المبنى‭ ‬تحديدا‭ ‬هو‭ ‬اهتمام‭ ‬بتاريخ‭ ‬الدولة،‭ ‬وتاريخ‭ ‬المسيرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬والعمل‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬ومراحل‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإسهامات‭ ‬الرجال‭ ‬والرواد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والعمل‭ ‬الإداري‭.‬

ولتاريخ‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬قصة‭ ‬جميلة‭.. ‬حيث‭ ‬تفضل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حاكم‭ ‬البلاد‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1957‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬البلدية‭ ‬بامتلاك‭ ‬أرض‭ ‬بحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الحكومة،‭ ‬لتشييد‭ ‬دار‭ ‬جديدة‭ ‬للبلدية‭ ‬عليها،‭ ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬شرعت‭ ‬البلدية‭ ‬بدفن‭ ‬تلك‭ ‬الأرض‭ ‬البحرية‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها،‭ ‬ثم‭ ‬تفضل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬آنذاك‭ ‬بافتتاحه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لعيد‭ ‬جلوسه‭ ‬الميمون‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬1962‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬التوجيه‭ ‬بالإسراع‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬التشجير‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬استكمال‭ ‬زراعة‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬شجرة‭ ‬و570‭ ‬ألف‭ ‬شتلة‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثاره‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭.‬

تلك‭ ‬هي‭ ‬طبيعة‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وتلك‭ ‬رسالة‭ ‬إدارية‭ ‬مضافة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بالدولة‭ ‬بأهمية‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬المقرونة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.. ‬ارتكازا‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭.. ‬وانطلاقا‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬الزاهر‭.‬