Friday, 08 September 2023 03:00 GMT

الزيارات الميدانية.. البلدية مثلا

9/7/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمتاز‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لكافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمحافظات،‭ ‬بأنها‭ ‬تحمل‭ ‬معها‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات،‭ ‬وتدشين‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات،‭ ‬وإعلان‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬متطورة‭ ‬للعمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬تحقق‭ ‬معها‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وتشكل‭ ‬رافدا‭ ‬نوعيا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

وقد‭ ‬حملت‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رسائل‭ ‬وطنية‭ ‬عديدة،‭ ‬وأكدت‭ ‬معاني‭ ‬كثيرة،‭ ‬ذات‭ ‬ارتباط‭ ‬أصيل،‭ ‬بالتاريخ‭ ‬العريق‭ ‬للعمل‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬وتقدير‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البلدي،‭ ‬والتوجيه‭ ‬نحو‭ ‬انجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭.‬

فمع‭ ‬اطلاع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬ترميم‭ ‬مبنى‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بالمنامة،‭ ‬والمشاريع‭ ‬البلدية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬تأكيد‭ ‬واضح‭ ‬للاهتمام‭ ‬الرفيع‭ ‬بالتاريخ‭ ‬العريق‭ ‬للدولة،‭ ‬بالوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬والهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬للمبنى،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬شاهدا‭ ‬عصريا‭ ‬لمسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬والبناء،‭ ‬والتطور‭ ‬والنماء،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتحضرة‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬وتعتز‭ ‬بالمباني‭ ‬التاريخية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬القواعد‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الدولة،‭ ‬والانطلاقة‭ ‬المتميزة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل،‭ ‬واستثمارها‭ ‬بشكل‭ ‬ذكي،‭ ‬يرسخ‭ ‬العراقة‭ ‬والأصالة،‭ ‬كما‭ ‬يعزز‭ ‬التحديث‭ ‬والمعاصرة‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مبنى‭ ‬البلدية‭ ‬بالمنامة‭ ‬يؤكد‭ ‬عراقة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬104‭ ‬أعوام،‭ ‬ومسيرة‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬الممتدة‭ ‬99‭ ‬عاماً،‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1924‭.. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهذا‭ ‬المبنى‭ ‬تحديدا‭ ‬هو‭ ‬اهتمام‭ ‬بتاريخ‭ ‬الدولة،‭ ‬وتاريخ‭ ‬المسيرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬والعمل‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬ومراحل‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإسهامات‭ ‬الرجال‭ ‬والرواد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والعمل‭ ‬الإداري‭.‬

ولتاريخ‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬قصة‭ ‬جميلة‭.. ‬حيث‭ ‬تفضل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حاكم‭ ‬البلاد‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1957‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬البلدية‭ ‬بامتلاك‭ ‬أرض‭ ‬بحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الحكومة،‭ ‬لتشييد‭ ‬دار‭ ‬جديدة‭ ‬للبلدية‭ ‬عليها،‭ ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬شرعت‭ ‬البلدية‭ ‬بدفن‭ ‬تلك‭ ‬الأرض‭ ‬البحرية‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها،‭ ‬ثم‭ ‬تفضل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬آنذاك‭ ‬بافتتاحه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لعيد‭ ‬جلوسه‭ ‬الميمون‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬1962‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬التوجيه‭ ‬بالإسراع‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬التشجير‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬استكمال‭ ‬زراعة‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬شجرة‭ ‬و570‭ ‬ألف‭ ‬شتلة‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثاره‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭.‬

تلك‭ ‬هي‭ ‬طبيعة‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وتلك‭ ‬رسالة‭ ‬إدارية‭ ‬مضافة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بالدولة‭ ‬بأهمية‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬المقرونة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.. ‬ارتكازا‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭.. ‬وانطلاقا‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬الزاهر‭.‬

MENAFN07092023000055011008ID1107030410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث