وقد‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬دراسات‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬المركز‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬حول‭ ‬السرديات‭ ‬الوطنية‭ ‬التاريخية‭ ‬بمشاركة‭ ‬باحثي‭ ‬المركز‭ ‬عكست‭ ‬أهمية‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬عند‭ ‬تدوين‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المركز‭ ‬لتبيان‭ ‬جوانب‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬العريق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والوقوف‭ ‬عند‭ ‬تقييم‭ ‬موضوعي‭ ‬شامل‭ ‬للمصنفات‭ ‬التاريخية‭.‬

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