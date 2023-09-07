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تأريخ

9/7/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تدوين‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مهم،‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬لكتابة‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬ومدى‭ ‬دقتها‭ ‬ومصداقيها؛‭ ‬فالكثير‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬تنقصها‭ ‬الدقة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تأليفها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غرض‭ ‬ما‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬غيره؛‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التحري‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المصادر‭ ‬ومن‭ ‬الذي‭ ‬ألفها‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬زمن‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬المؤلف‭ ‬ونصاعة‭ ‬سجله‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العلمي‭ ‬والأخلاقي‭. ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬القيام‭ ‬بدراسة‭ ‬هذه‭ ‬المصادر‭ ‬وتحديد‭ ‬الدقيق‭ ‬منها‭ ‬ممن‭ ‬تشوبها‭ ‬التشوهات‭ ‬والخلل‭ ‬وتبيان‭ ‬ذلك‭ ‬للعموم‭ ‬لكي‭ ‬يحذر‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬أو‭ ‬الناقصة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المؤكدة‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬دراسات‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬المركز‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬حول‭ ‬السرديات‭ ‬الوطنية‭ ‬التاريخية‭ ‬بمشاركة‭ ‬باحثي‭ ‬المركز‭ ‬عكست‭ ‬أهمية‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬عند‭ ‬تدوين‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المركز‭ ‬لتبيان‭ ‬جوانب‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬العريق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والوقوف‭ ‬عند‭ ‬تقييم‭ ‬موضوعي‭ ‬شامل‭ ‬للمصنفات‭ ‬التاريخية‭.‬

MENAFN07092023000055011008ID1107030409

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