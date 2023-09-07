تأريخ
التاريخ
9/7/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تدوين التاريخ الوطني هو أمر مهم، لكن الأهم منه أن يتم التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها لكتابة هذا التاريخ ومدى دقتها ومصداقيها؛ فالكثير من المصادر تنقصها الدقة، وقد يكون قد تم تأليفها من أجل غرض ما سياسي أو غيره؛ لذلك من المهم التحري حول هذه المصادر ومن الذي ألفها وفي أي زمن ومن أجل أي هدف وما هو تاريخ هذا المؤلف ونصاعة سجله على المستويين العلمي والأخلاقي. ومن الضروري أن يتم القيام بدراسة هذه المصادر وتحديد الدقيق منها ممن تشوبها التشوهات والخلل وتبيان ذلك للعموم لكي يحذر الأفراد من تلقي المعلومات المغلوطة أو الناقصة أو غير المؤكدة.
وقد أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الندوة التي عقدها المركز بالتعاون مع صحيفة الأيام حول السرديات الوطنية التاريخية بمشاركة باحثي المركز عكست أهمية تحري الدقة عند تدوين التاريخ الوطني لمملكة البحرين، وسلطت الضوء على الجهود التي يبذلها المركز لتبيان جوانب التاريخ الوطني العريق لمملكة البحرين والوقوف عند تقييم موضوعي شامل للمصنفات التاريخية.
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