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اليابان تطلق صاروخا يحمل مركبة للهبوط على القمر

9/7/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬اليابان‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬صاروخا‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬إتش‭-‬2‭ ‬إيه‭) ‬يحمل‭ ‬مركبة‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الوطنية‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬القمر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدت‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬غير‭ ‬المواتية‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬اليابانية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬إن‭ ‬الصاروخ‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬تانيجاشيما‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له‭. ‬والصاروخ‭ ‬من‭ ‬تصنيع‭ ‬ميتسوبيشي‭ ‬للصناعات‭ ‬الثقيلة‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬أيضا‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭. ‬ويحمل‭ ‬الصاروخ‭ ‬مركبة‭ ‬فضاء‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الاستكشاف‭ ‬اليابانية‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ (‬مون‭ ‬سنايبر‭) ‬‮«‬قناص‭ ‬القمر‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬تقنيتها‭ ‬التجريبية‭ ‬الدقيقة‭ ‬للهبوط‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭ ‬المركبة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وأصبحت‭ ‬الهند‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬الدولة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬الهبوط‭ ‬بمركبة‭ ‬فضائية‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مهمتها‭ ‬تشاندرايان‭-‬3‭ ‬إلى‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقمر‭. ‬وفشلت‭ ‬محاولتان‭ ‬سابقتان‭ ‬لليابان‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

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