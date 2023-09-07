الاعتداء على كويتيين خلال تظاهرة ضد الهجرة بقبرص

وقال‭ ‬السكرتير‭ ‬الدائم‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القبرصية‭ ‬كيرياكوس‭ ‬كوروس‭: ‬إنَّ‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬اسمها‭ ‬قدم‭ ‬احتجاجاً‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬استهداف‭ ‬سياح‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬بلده‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قطعوا‭ ‬زيارتهم،‭ ‬أشك‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬سيعودون‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬إلى‭ ‬قبرص،‭ ‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أشعر‭ ‬فيها‭ ‬بالحرج‭ ‬الشديد‭ ‬إزاء‭ ‬حادثة‭ ‬كهذه‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭. ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬قبرص‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬وترعرعت‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ليماسول،‭ ‬خلق‭ ‬رجال‭ ‬ملثمون‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬الفوضى،‭ ‬وقاموا‭ ‬بتخريب‭ ‬المتاجر‭ ‬المملوكة‭ ‬للأجانب‭ ‬وإحراق‭ ‬صناديق‭ ‬القمامة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬شاطئ‭ ‬المدينة‭. ‬وقال‭ ‬دوروس‭ ‬بوليكاربو‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬كيسا‮»‬‭ ‬الحقوقية‭: ‬‮«‬استمرت‭ ‬حكومتنا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬باستخدام‭ ‬خطاب‭ ‬يصور‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬تهديد‭ ‬حقيقي‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬والعرقي‭ ‬والديموغرافي‮»‬‭. ‬وألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬القبرصية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬بعد‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬العنصرية‭ ‬ضد‭ ‬المهاجرين،‭ ‬والتي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الجزيرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وامتدت‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬ليماسول‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬