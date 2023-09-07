الاعتداء على كويتيين خلال تظاهرة ضد الهجرة بقبرص
التاريخ
9/7/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصيب مواطنون كويتيون في مدينة ليماسول القبرصية خلال تظاهرة احتجاجية من رجال ملثمين قبرصيين ضد الهجرة غير الشرعية لبلادهم.
وقال السكرتير الدائم بوزارة الخارجية القبرصية كيرياكوس كوروس: إنَّ سفير دولة عربية لم يذكر اسمها قدم احتجاجاً يوم السبت بعد استهداف سياح من رعايا بلده. وأضاف: «لقد قطعوا زيارتهم، أشك في أنهم سيعودون على الإطلاق إلى قبرص، إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالحرج الشديد إزاء حادثة كهذه في بلادنا. هذه ليست قبرص التي ولدت وترعرعت فيها».
يُذكر أنه خلال الأحداث التي وقعت ليل الجمعة في ليماسول، خلق رجال ملثمون مشاهد من الفوضى، وقاموا بتخريب المتاجر المملوكة للأجانب وإحراق صناديق القمامة على طول شاطئ المدينة. وقال دوروس بوليكاربو من مجموعة «كيسا» الحقوقية: «استمرت حكومتنا على مدى 10 سنوات باستخدام خطاب يصور هؤلاء الأشخاص على أنهم تهديد حقيقي للأمن القومي والعرقي والديموغرافي». وألقت الشرطة القبرصية القبض على 20 شخصا بعد موجة من أعمال العنف العنصرية ضد المهاجرين، والتي اندلعت في غرب الجزيرة الأسبوع الماضي، وامتدت إلى مدينة ليماسول جنوب البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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