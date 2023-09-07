مسابقة لنيل لقب ((المواطن الأكثر كسلا)) في الجبل الأسود

مسابقة لنيل لقب ((المواطن الأكثر كسلا)) في الجبل الأسود
التاريخ
9/7/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يتنافس سبعة متسابقين يستلقون على حشايا لنيل لقب «المواطن الأكثر كسلا» بعد تحطيم الرقم القياسي السابق في مسابقة ساخرة تقام سنويا في منتجع لقضاء العطلات في شمال الجبل الأسود.
والرقم القياسي السابق كان 117 ساعة وسُجل في مسابقة العام الماضي التي أقيمت في منتجع بريزنا، لكن مع دخول مسابقة العام الجاري يومها العشرين أمس الخميس قال من تبقى من المتسابقين إنهم مصممون على الاستمرار. وقالت بطلة عام 2021 دوبرافكا أكسيتش (38 عاما): «نشعر كلنا بأننا بحالة جيدة وممتازة، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو الاستلقاء». وذكر رادونيا بلاجويفيتش منظم المسابقة ومالك المنتجع أن المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عاما للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى. وأضاف أن السبعة المتبقين من أصل 21 متسابقا في البداية مستلقون مدة 463 ساعة حتى الآن.
وتنص القواعد على أن الوقوف أو الجلوس يعدان مخالفة وسببا للاستبعاد من المسابقة فورا، لكن يُسمح للمتسابقين بعشر دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض.
ويمكن للمتسابقين أيضا القراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وقال فيليب كنزيفيتش (23 عاما) من بلدة مويكوفاتش الشمالية، الذي ينافس لأول مرة، إنه واثق من الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها ألف يورو (1070 دولارا).
وأضاف: «لدينا كل ما نحتاج إليه هنا والصحبة رائعة والوقت يمر بسرعة».
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