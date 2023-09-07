مسابقة لنيل لقب ((المواطن الأكثر كسلا)) في الجبل الأسود

والرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬117‭ ‬ساعة‭ ‬وسُجل‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬بريزنا،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬مسابقة‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬يومها‭ ‬العشرين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬قال‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬إنهم‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭. ‬وقالت‭ ‬بطلة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬دوبرافكا‭ ‬أكسيتش‭ (‬38‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬نشعر‭ ‬كلنا‭ ‬بأننا‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬وممتازة،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية،‭ ‬إنهم‭ ‬يدللوننا،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬علينا‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬الاستلقاء‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬رادونيا‭ ‬بلاجويفيتش‭ ‬منظم‭ ‬المسابقة‭ ‬ومالك‭ ‬المنتجع‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الصغيرة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأدرياتيكي‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬للسخرية‭ ‬من‭ ‬أسطورة‭ ‬شعبية‭ ‬تصف‭ ‬سكان‭ ‬الجبل‭ ‬الأسود‭ ‬بأنهم‭ ‬كسالى‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السبعة‭ ‬المتبقين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬21‭ ‬متسابقا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬مستلقون‭ ‬مدة‭ ‬463‭ ‬ساعة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وتنص‭ ‬القواعد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوقوف‭ ‬أو‭ ‬الجلوس‭ ‬يعدان‭ ‬مخالفة‭ ‬وسببا‭ ‬للاستبعاد‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬فورا،‭ ‬لكن‭ ‬يُسمح‭ ‬للمتسابقين‭ ‬بعشر‭ ‬دقائق‭ ‬كل‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المرحاض‭. ‬

ويمكن‭ ‬للمتسابقين‭ ‬أيضا‭ ‬القراءة‭ ‬واستخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬وأجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمولة‭. ‬وقال‭ ‬فيليب‭ ‬كنزيفيتش‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬مويكوفاتش‭ ‬الشمالية،‭ ‬الذي‭ ‬ينافس‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬إنه‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬1070‭ ‬دولارا‭).‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬هنا‭ ‬والصحبة‭ ‬رائعة‭ ‬والوقت‭ ‬يمر‭ ‬بسرعة‮»‬‭.‬