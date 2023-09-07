((تنسنت)) الصينية تطلق روبوت محادثة ينافس ((تشات جي بي تي))
التاريخ
9/7/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة الإنترنت وألعاب الفيديو الصينية العملاقة «تنسنت» أمس عن روبوت للمحادثة بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ«تشات جي بي تي» الأمريكي، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبيرة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبات محرك البحث «بايدو» خلال الشهر الفائت أول مجموعة كبيرة تطلق في الصين برنامجاً يعادل «تشات جي بي تي» وقادراً على توفير إجابات سريعة على الأسئلة أو إنتاج محتوى بناءً على طلبات المستخدمين.
وكشفت «تنسنت» أمس عن برنامجها «هونيوان ايد» غير المُتاح راهناً سوى للشركات أو نزولاً عند طلب جهة ما.
وعُرض «هونيوان» خلال مؤتمر بُث عبر الانترنت، تمكّن خلاله البرنامج من حلّ مسألة حسابية طُلبت منه.
وقال نائب رئيس «تنسنت» جيانغ جي، إن «هونيوان» يتمتّع بقدرات مماثلة لتلك الخاصة بـ«تشات جي بي تي 4»، أحدث إصدار من البرنامج الذي ابتكرته شركة «اوبن ايه آي» الأمريكية.
وأكّد جيانغ أنّ «هونيوان» أفضل من «تشات جي بي تي» لناحية الإجابة على أسئلة امتحان دخول إلى جامعة صينية.
وأوضحت «تنسنت» في بيان أنّ «هونيوان ايد» يتمتع «بقدرة قوية على الكتابة بالصينية، وعلى وضع استنتاجات منطقية لنصوص لغوية معقدة، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد عليه لأداء عدد من المهام». ولم تعلن الشركة أمس عن موعد لإتاحة البرنامج للعامّة.
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