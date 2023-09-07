((تنسنت)) الصينية تطلق روبوت محادثة ينافس ((تشات جي بي تي))

وبات‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬بايدو‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬أول‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬تطلق‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬برنامجاً‭ ‬يعادل‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬وقادراً‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬إجابات‭ ‬سريعة‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬أو‭ ‬إنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬المستخدمين‭. ‬

وكشفت‭ ‬‮«‬تنسنت‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬برنامجها‭ ‬‮«‬هونيوان‭ ‬ايد‮»‬‭ ‬غير‭ ‬المُتاح‭ ‬راهناً‭ ‬سوى‭ ‬للشركات‭ ‬أو‭ ‬نزولاً‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬جهة‭ ‬ما‭. ‬

وعُرض‭ ‬‮«‬هونيوان‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬بُث‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬تمكّن‭ ‬خلاله‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬حلّ‭ ‬مسألة‭ ‬حسابية‭ ‬طُلبت‭ ‬منه‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬تنسنت‮»‬‭ ‬جيانغ‭ ‬جي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هونيوان‮»‬‭ ‬يتمتّع‭ ‬بقدرات‭ ‬مماثلة‭ ‬لتلك‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ«تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭ ‬4‮»‬،‭ ‬أحدث‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬ابتكرته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‮»‬‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وأكّد‭ ‬جيانغ‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هونيوان‮»‬‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬لناحية‭ ‬الإجابة‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬امتحان‭ ‬دخول‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬صينية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬تنسنت‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هونيوان‭ ‬ايد‮»‬‭ ‬يتمتع‭ ‬‮«‬بقدرة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬الكتابة‭ ‬بالصينية،‭ ‬وعلى‭ ‬وضع‭ ‬استنتاجات‭ ‬منطقية‭ ‬لنصوص‭ ‬لغوية‭ ‬معقدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬لأداء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهام‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬الشركة‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬لإتاحة‭ ‬البرنامج‭ ‬للعامّة‭. ‬