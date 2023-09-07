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طاقم بحريني يتعاون مع فنانة تونسية

9/7/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬نجاح‭ ‬تعاونهما‭ ‬الفني‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأغنية‭ ‬المصرية‭ ‬المنفردة‭ ‬‮«‬أصحى‭ ‬وركز‭ ‬معايا‮»‬،‭ ‬يستعد‭ ‬الملحن‭ ‬البحريني‭ ‬إبراهيم‭ ‬الدوسري‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬عفيفه‭ ‬العويني‭ ‬لأجل‭ ‬إطلاق‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بطاقم‭ ‬موسيقي‭ ‬بحريني‭.‬

ويتعاون‭ ‬الملحن‭ ‬والفنانة‭ ‬لإطلاق‭ ‬أغنية‭ ‬منفردة‭ ‬مصرية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬انغام‭ ‬ايقاعات‭ ‬الريغي‭ ‬تون،‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬صدفة‮»‬‭.‬

الأغنية‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬المصري‭ ‬عمرو‭ ‬سالم‭ ‬،‭ ‬توزيع‭ ‬موسيقي‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬ومكس‭ ‬وماستر‭ ‬للمهندس‭ ‬سلطان‭ ‬عادل،‭ ‬وصولوهات‭ ‬جيتار‭ ‬للعازف‭ ‬عيسى‭ ‬القطان‭. ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬صوت‭ ‬الفنانة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بجمهورية‭ ‬تونس‭ ‬مع‭ ‬المهندس‭ ‬التونسي‭ ‬صابر‭ ‬الزواغي‭.‬

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