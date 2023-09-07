طاقم بحريني يتعاون مع فنانة تونسية
التاريخ
9/7/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد نجاح تعاونهما الفني الأول في الأغنية المصرية المنفردة «أصحى وركز معايا»، يستعد الملحن البحريني إبراهيم الدوسري للتعاون مع الفنانة التونسية عفيفه العويني لأجل إطلاق أغنية جديدة بطاقم موسيقي بحريني.
ويتعاون الملحن والفنانة لإطلاق أغنية منفردة مصرية جديدة على انغام ايقاعات الريغي تون، والتي تحمل عنوان «صدفة».
الأغنية من كلمات الشاعر المصري عمرو سالم ، توزيع موسيقي علي رضا ومكس وماستر للمهندس سلطان عادل، وصولوهات جيتار للعازف عيسى القطان. تم تسجيل صوت الفنانة بالعاصمة بجمهورية تونس مع المهندس التونسي صابر الزواغي.
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