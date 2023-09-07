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راموس يكشف سبب رحيله عن سان جيرمان

9/7/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬المدافع‭ ‬الإسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬سيرجيو‭ ‬راموس‭ ‬سبب‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بعد‭ ‬موسمين‭ ‬بقميص‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭. ‬وقال‭ ‬راموس‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أبرزتها‭ ‬صحيفة‭ ‬ليكيب‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬تقديمه‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬إشبيلية‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬شخص،‭ ‬تتحكم‭ ‬فيه‭ ‬عواطفه‭ ‬وأحاسيسه‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬اخترت‭ ‬مشروعا،‭ ‬فذلك‭ ‬لأنني‭ ‬أثق‭ ‬وأؤمن‭ ‬به‭ ‬حقا،‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬فرصة‭ ‬للاستمرار‮»‬‭. ‬واستدرك‭ ‬قائد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬تتضح‭ ‬لك‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬تؤكد‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬قد‭ ‬انتهت‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬تصريحاته‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمال‭ ‬أو‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬السنوات،‭ ‬إنه‭ ‬شأن‭ ‬رياضي‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفلسفة‭ ‬والعقلية‮»‬‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬سيرجيو‭ ‬راموس‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬بصفقة‭ ‬انتقال‭ ‬حر،‭ ‬لانتهاء‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬وعاد‭ ‬راموس‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬ناديه‭ ‬القديم‭ ‬إشبيلية‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭.‬


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