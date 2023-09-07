راموس يكشف سبب رحيله عن سان جيرمان
التاريخ
9/7/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس سبب رحيله عن باريس سان جيرمان بعد موسمين بقميص الفريق الفرنسي. وقال راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب من مؤتمر تقديمه لاعبا في إشبيلية: «أنا شخص، تتحكم فيه عواطفه وأحاسيسه». وأضاف: «إذا اخترت مشروعا، فذلك لأنني أثق وأؤمن به حقا، في باريس، أتيحت لي فرصة للاستمرار». واستدرك قائد ريال مدريد السابق: «لكن في بعض الأحيان، تتضح لك أمور أخرى، تؤكد لك أن التجربة قد انتهت». وختم تصريحاته: «الأمر لا يتعلق بالمال أو العقد أو عدد السنوات، إنه شأن رياضي يتعلق بالفلسفة والعقلية». يذكر أن سيرجيو راموس (37 عاما) انتقل إلى سان جيرمان في صيف 2021 بصفقة انتقال حر، لانتهاء تعاقده مع ريال مدريد. وعاد راموس مجددا إلى صفوف ناديه القديم إشبيلية بعد 18 عاما من رحيله عن النادي الأندلسي.
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