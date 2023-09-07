منتخبنا الوطني لكرة القدم يخسر وديًا أمام الكويت1-3

منتخبنا الوطني لكرة القدم يخسر وديًا أمام الكويت1-3
التاريخ
9/7/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يوم أمس مباراته الودية الأولى في معسكر دولة الامارات العربية المتحدة أمام شقيقه منتخب الكويت بنتيجة 3-1، وسجل للكويت أحمد الظفيري وشبيب الخالدي (هدفان)، ولمنتخبنا اللاعب عبدالله يوسف. وتأتي هذه المباراة استعدادًا للمشاركة القارية في نهائيات كأس آسيا 2024 خلال يناير وفبراير القادمين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن المجموعة الخامسة الى جانب كوريا الجنوبية والأردن وماليزيا.
وينتظر أن يجري منتخبنا الوطني مباراته الودية الثانية في معسكر الإمارات أمام منتخب تركمانستان يوم 12 من ذات الشهر، وذلك قبل عودته إلى البحرين حيث يلتقي قرغيزستان والفلبين في مواجهتين وديتين أخيرتين في معسكره الحالي.
وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم قد أعلن قائمة ضمت كلاً من: سيد محمد جعفر، حسين جميل، عبدالله الخلاصي، أمين بن عدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، مبارك محمد، وأحمد الشروقي (المحرق)، عبدالكريم فردان، رضا سيد عيسى، جاسم الشيخ، علي حرم، كميل الأسود، وعلي حسن (الرفاع)، عمار محمد، أحمد نبيل، أحمد موسى، إبراهيم الختال (المنامة)، محمد عادل، أحمد بوغمار، ضياء سيد سعيد، محمد الحردان، مهدي حميدان، ومهدي عبدالجبار (الخالدية)، إبراهيم لطف الله وعباس العصفور (الأهلي)، طلال الشروقي (الحد)، علي مدن (عجمان الإماراتي)، محمد جاسم مرهون (الكويت)، عبدالله يوسف (ملادا بوليسلاف التشيكي).
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