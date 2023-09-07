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منتخبنا الوطني لكرة القدم يخسر وديًا أمام الكويت1-3

9/7/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬أمام‭ ‬شقيقه‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬وسجل‭ ‬للكويت‭ ‬أحمد‭ ‬الظفيري‭ ‬وشبيب‭ ‬الخالدي‭ (‬هدفان‭)‬،‭ ‬ولمنتخبنا‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬استعدادًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬القادمين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأردن‭ ‬وماليزيا‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الإمارات‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬تركمانستان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬قرغيزستان‭ ‬والفلبين‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬وديتين‭ ‬أخيرتين‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الحالي‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬قائمة‭ ‬ضمت‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬حسين‭ ‬جميل،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬وأحمد‭ ‬الشروقي‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬رضا‭ ‬سيد‭ ‬عيسى،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وعلي‭ ‬حسن‭ (‬الرفاع‭)‬،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬ضياء‭ ‬سيد‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬الخالدية‭)‬،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬وعباس‭ ‬العصفور‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي‭ (‬الحد‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ (‬عجمان‭ ‬الإماراتي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬مرهون‭ (‬الكويت‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ (‬ملادا‭ ‬بوليسلاف‭ ‬التشيكي‭).‬


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