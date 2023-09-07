فيما‭ ‬أنكرت‭ ‬المتهمة‭ ‬ما‭ ‬نُسب‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬تهم،‭ ‬وأقرت‭ ‬بأن‭ ‬تسجيل‭ ‬الفيديو‭ ‬حين‭ ‬عرض‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬تتذكر‭ ‬الواقعة‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬بها،‭ ‬نظرًا‭ ‬لمرضها‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬يفقدها‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ذاتها،‭ ‬ويجعلها‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتناول‭ ‬أدويتها،‭ ‬مدعية‭ ‬تلقيها‭ ‬العلاج‭ ‬بالطب‭ ‬النفسي،‭ ‬ولديها‭ ‬مستندات‭ ‬تثبت‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭. ‬

فيما‭ ‬أظهر‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وجود‭ ‬آثار‭ ‬عض‭ ‬وانتفاخ‭ ‬في‭ ‬الذراع‭ ‬الأيمن‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالأعمال‭ ‬الشخصية‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬يومًا،‭ ‬كما‭ ‬أثبتت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأسبقيات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬الغير،‭ ‬فوجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لها‭ ‬أنها‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬عضويين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬عرفاء‭ ‬وعريف‭ ‬بأن‭ ‬أحدثت‭ ‬بهما‭ ‬الاصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬المرفق‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬مرضهما‭ ‬او‭ ‬عجزهما‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالأعمال‭ ‬الشخصية‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬يوما‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما،‭ ‬كما‭ ‬اهانت‭ ‬بالقول‭ ‬والفعل‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬سالفي‭ ‬الذكر‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما‭ ‬كما‭ ‬رمت‭ ‬بأحد‭ ‬الطرق‭ ‬العلانية‭ ‬سالفي‭ ‬الذكر‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما‭.‬