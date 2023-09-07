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الكشف على القوى العقلية لعشرينية اعتدت على شرطيين وادعت مرضها نفسيا

9/7/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬بعرض‭ ‬شابة‭ ‬عشرينية‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬طبية‭ ‬مختصة‭ ‬لبيان‭ ‬قواها‭ ‬العقلية‭ ‬وصحتها‭ ‬النفسية‭ ‬وبيان‭ ‬مدى‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬أفعالها‭ ‬وتصرفاتها‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬محاكمتها‭ ‬بتهمة‭ ‬ضرب‭ ‬وعض‭ ‬شرطيين،‭ ‬فيما‭ ‬أجلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭.
‬وقال‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬إن‭ ‬المتهمة‭ ‬كانت‭ ‬موقوفة‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬بلاغ‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بعضه‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬الأيمن،‭ ‬ووجهت‭ ‬إليه‭ ‬الشتائم،‭ ‬وأكدت‭ ‬زميلته‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬رواها،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬ركلتها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬بطنها،‭ ‬ودفعتها‭ ‬بقوة‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهما‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عملهما‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬فجرا‭.‬

فيما‭ ‬أنكرت‭ ‬المتهمة‭ ‬ما‭ ‬نُسب‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬تهم،‭ ‬وأقرت‭ ‬بأن‭ ‬تسجيل‭ ‬الفيديو‭ ‬حين‭ ‬عرض‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬تتذكر‭ ‬الواقعة‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬بها،‭ ‬نظرًا‭ ‬لمرضها‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬يفقدها‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ذاتها،‭ ‬ويجعلها‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتناول‭ ‬أدويتها،‭ ‬مدعية‭ ‬تلقيها‭ ‬العلاج‭ ‬بالطب‭ ‬النفسي،‭ ‬ولديها‭ ‬مستندات‭ ‬تثبت‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭. ‬

فيما‭ ‬أظهر‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وجود‭ ‬آثار‭ ‬عض‭ ‬وانتفاخ‭ ‬في‭ ‬الذراع‭ ‬الأيمن‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالأعمال‭ ‬الشخصية‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬يومًا،‭ ‬كما‭ ‬أثبتت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأسبقيات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬الغير،‭ ‬فوجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لها‭ ‬أنها‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬عضويين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬عرفاء‭ ‬وعريف‭ ‬بأن‭ ‬أحدثت‭ ‬بهما‭ ‬الاصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬المرفق‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬مرضهما‭ ‬او‭ ‬عجزهما‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بالأعمال‭ ‬الشخصية‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬يوما‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما،‭ ‬كما‭ ‬اهانت‭ ‬بالقول‭ ‬والفعل‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬سالفي‭ ‬الذكر‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما‭ ‬كما‭ ‬رمت‭ ‬بأحد‭ ‬الطرق‭ ‬العلانية‭ ‬سالفي‭ ‬الذكر‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما‭.‬

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