واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الإثبات‭ ‬وسمحت‭ ‬لدفاع‭ ‬المتهم‭ ‬بتوجيه‭ ‬الأسئلة‭ ‬إلى‭ ‬الشهود‭ ‬وإفاداتهم،‭ ‬فيما‭ ‬تداخل‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الحاضر‭ ‬مؤكدا‭ ‬تنفيذ‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬بتفريغ‭ ‬المكالمات‭ ‬الصوتية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬15‭ ‬مكالمة‭ ‬8‭ ‬منها‭ ‬تخص‭ ‬الواقع‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬لاختلاسه‭ ‬أوراقا‭ ‬ومستندات‭ ‬وأختاما‭ ‬سُلمت‭ ‬إليه‭ ‬بسبب‭ ‬تعيينه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬مصفيا‭ ‬لإحدى‭ ‬الشركات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬احتفظ‭ ‬بها،‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬تسليمها‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مأموريته،‭ ‬وطلب‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬مقابل‭ ‬تسليمهم‭ ‬إياها‭.‬

وقد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بتقدم‭ ‬أحد‭ ‬ملاك‭ ‬الشركة‭ ‬بشكوى‭ ‬ضد‭ ‬المصفي‭ ‬السابق‭ ‬لحيازته‭ ‬أوراقا‭ ‬ومستندات‭ ‬تخص‭ ‬الشركة،‭ ‬ولم‭ ‬يسلمها‭ ‬بعد‭ ‬زوال‭ ‬صفته‭ ‬بانتهاء‭ ‬مأموريته‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬التصفية،‭ ‬وطلبه‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬تسليمه‭ ‬تلك‭ ‬الأوراق‭ ‬والمستندات،‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬تحريات‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمنية‭ ‬عن‭ ‬صحة‭ ‬الواقعة‭. ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬أذنت‭ ‬النيابة‭ ‬بمراقبة‭ ‬هاتف‭ ‬المتهم‭ ‬وتسجيل‭ ‬المكالمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبلاغ،‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬منها‭ ‬احتفاظه‭ ‬في‭ ‬مسكنه‭ ‬بالأوراق‭ ‬والمستندات‭ ‬المسلمة‭ ‬إليه‭ ‬بسبب‭ ‬تعيينه‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬وطلبه‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬نظير‭ ‬تسليمها،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬أذون‭ ‬النيابة‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المحدد‭ ‬لتلقيه‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬طلبه‭ ‬وجرى‭ ‬تسجيل‭ ‬ذلك‭ ‬اللقاء‭ ‬صوتيا‭ ‬ومرئيا‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬مسكنه‭ ‬حيث‭ ‬ضبطت‭ ‬الأوراق‭ ‬والمستندات‭ ‬والأختام‭ ‬المختلسة‭.‬

واستمعت‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالته‭ ‬محبوسا‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬غضون‭ ‬2023،‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬موظفا‭ ‬عاما‭ ‬فوضته‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬للقيام‭ ‬بعمل‭ ‬اختلس‭ ‬أموالا‭ ‬وأوراقا‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬حيازته‭ ‬بسبب‭ ‬وظيفته،‭ ‬إذ‭ ‬عينت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الخامسة‭ ‬بموجب‭ ‬قرارها‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬2017‭ ‬حتى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬صادر‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬كونه‭ ‬مصفيا‭ ‬لشركة‭ ‬حتى‭ ‬عزله‭ ‬مع‭ ‬إنهاء‭ ‬أعمال‭ ‬التصفية‭ ‬بموجب‭ ‬حكم‭ ‬ذات‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬2020،‭ ‬بأن‭ ‬اختلس‭ ‬مستندات‭ ‬وأوراقا‭ ‬وأختاما‭ ‬خاصة‭ ‬بالشركة،‭ ‬والتي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬وظيفته‭ ‬واحتفظ‭ ‬بها‭ ‬عنده‭ ‬ولم‭ ‬يسلمها‭ ‬عند‭ ‬زوال‭ ‬صفته،‭ ‬وطلب‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬ملاكها‭ ‬السابقين‭ ‬مقابل‭ ‬تسليمها‭ ‬له،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تصميمه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تسليم‭ ‬المستند‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتسلم‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬طلبه،‭ ‬وتحديده‭ ‬طريقة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الأموال،‭ ‬حتى‭ ‬ضبط‭ ‬متلبسا‭ ‬بتسلم‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ،‭ ‬وعثر‭ ‬عنده‭ ‬بالمنزل‭ ‬على‭ ‬مستندات‭ ‬وأوراق‭ ‬وأختام‭ ‬خاصة‭ ‬بالشركة‭.‬