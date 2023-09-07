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تـحـذيـر مـن أشـخـاص ينتحلون هوية المعلمـيـن لسرقة حـسـابـات أولـيـاء الأمـور عـبـر تـطـبـيـق ((واتس أب))

9/7/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذرت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬ينتحلون‭ ‬هوية‭ ‬معلمين‭ ‬ويقومون‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬واتس‭ ‬أب‮»‬‭ ‬ومحاولة‭ ‬إيهامهم‭ ‬بضرورة‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬لمتابعة‭ ‬أمور‭ ‬متعلقة‭ ‬بسير‭ ‬العملية‭ ‬الدراسية،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إرسال‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة (OTP) بهدف سرقة حساباتهم على التطبيق المذكور .

ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص ووقف التعامل معهم على الفور، بالإضافة إلى الحرص على عدم إعطاء كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) أو فتح‭ ‬الروابط‭ ‬المشبوهة‭ ‬وغير‭ ‬الموثوقة،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬ميزة‭ ‬التحقق‭ ‬بخطوتين‭ ‬لحسابات‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الحماية،‭ ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬استفسار‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬992‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

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