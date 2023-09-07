تـحـذيـر مـن أشـخـاص ينتحلون هوية المعلمـيـن لسرقة حـسـابـات أولـيـاء الأمـور عـبـر تـطـبـيـق ((واتس أب))
التاريخ
9/7/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من أشخاص ينتحلون هوية معلمين ويقومون بالتواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس أب» ومحاولة إيهامهم بضرورة الدخول في مجموعات لمتابعة أمور متعلقة بسير العملية الدراسية، وذلك عن طريق إرسال كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) بهدف سرقة حساباتهم على التطبيق المذكور .
ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص ووقف التعامل معهم على الفور، بالإضافة إلى الحرص على عدم إعطاء كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) أو فتح الروابط المشبوهة وغير الموثوقة، مشددة على أهمية تفعيل ميزة التحقق بخطوتين لحسابات المستخدمين في وسائل التواصل لمزيد من الحماية، كما يمكنهم الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 على مدار الساعة.
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