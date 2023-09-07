ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص ووقف التعامل معهم على الفور، بالإضافة إلى الحرص على عدم إعطاء كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) أو فتح‭ ‬الروابط‭ ‬المشبوهة‭ ‬وغير‭ ‬الموثوقة،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬ميزة‭ ‬التحقق‭ ‬بخطوتين‭ ‬لحسابات‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الحماية،‭ ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬استفسار‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬992‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬