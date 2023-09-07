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رئيس الوزراء الأرميني يتّهم أذربيجان بالتحضير لـ((استفزاز عسكري))

9/7/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يريفان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتهمت‭ ‬أرمينيا‭ ‬أذربيجان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بالإعداد‭ ‬لـ«استفزاز‭ ‬عسكري‮»‬‭ ‬ضدّ‭ ‬قواتها‭ ‬ونشر‭ ‬عناصر‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الخصمين‭ ‬اللدودين‭ ‬وقرب‭ ‬إقليم‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬المتنازع‭ ‬عليه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سارعت‭ ‬باكو‭ ‬الى‭ ‬نفيه‭. ‬والجمهوريتان‭ ‬السوفيتيتان‭ ‬السابقتان‭ ‬تتنازعان‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عامًا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الأرمينية‭. ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬باكو‭ ‬ويريفان‭ ‬بشدّة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬التهم‭ ‬بشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأرميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬يريفان‭ ‬‮«‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬العسكري‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أذريبجان‭ ‬‮«‬تركّز‮»‬‭ ‬قوات‭ ‬لها‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬البلدين‭ ‬وقرب‭ ‬الإقليم‭ ‬الجبلي‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬انفصاليون‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تُظهر‭ ‬أذربيجان‭ ‬نيتها‭ ‬القيام‭ ‬باستفزاز‭ ‬عسكري‭ ‬جديد‭ ‬ضد‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬وأرمينيا‮»‬‭.
‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬وضعت‭ ‬باكو‭ ‬الاتهامات‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬‮«‬تلاعب‭ ‬سياسي‭ ‬كاذب‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬باكو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬على‭ ‬أرمينيا‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬مطالبتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬لأذربيجان‭ ‬وإنهاء‭ ‬الاستفزازات‭ ‬العسكرية‭ ‬السياسية‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬عقبات‭ ‬أمام‭ ‬عملية‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬باشينيان‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬الانفصالي‭ ‬السبت‭ ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مناورات‭ ‬مشتركة‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الأرمينية‭ ‬والقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تستضيفها‭ ‬يريفان‭.
‬وانتقد‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬هذه‭ ‬المناورات،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أنها‭ ‬ستضرّ‭ ‬بالاستقرار‭ ‬الهشّ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القوقاز‭ ‬التي‭ ‬تعدها‭ ‬موسكو‭ ‬امتدادا‭ ‬لنطاق‭ ‬أمنها‭ ‬القومي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاستراتيجي‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شكّ‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬إجراء‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التدريبات‭ ‬لا‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬أو‭ ‬تعزيز‭ ‬أجواء‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬روسيا‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬كضامنة‭ ‬للأمن‮»‬‭ ‬في‭ ‬القوقاز‭. ‬

وتتهم‭ ‬يريفان‭ ‬باكو‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬بالتسبب‭ ‬‮«‬بأزمة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعاقة‭ ‬وصول‭ ‬المعونات‭ ‬الانسانية‭ ‬إلى‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إغلاق‭ ‬ممر‭ ‬لاتشين،‭ ‬وهو‭ ‬المعبر‭ ‬البري‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬وأرمينيا‭. ‬وانتقد‭ ‬باشينيان‭ ‬موسكو‭ ‬لفشلها‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬الذي‭ ‬تحرسه‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مؤخرا‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬إما‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ممر‭ ‬لاتشين‭ ‬وإما‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وفيما‭ ‬يُعدّ‭ ‬تحولًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأرمينية،‭ ‬قال‭ ‬باشينيان‭ ‬أيضًا‭ ‬إن‭ ‬اعتماد‭ ‬يريفان‭ ‬الطويل‭ ‬الأمد‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬كان‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬استراتيجيًا‮»‬‭.
‬ورأى‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬أن‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬أذربيجان‭ ‬‮«‬مرجح‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وخاض‭ ‬البلدان‭ ‬حربين‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬ونتجت‭ ‬عنها‭ ‬هزيمة‭ ‬أرمينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أذربيجان‭ ‬مكاسب‭ ‬ميدانية،‭ ‬وانتهت‭ ‬بوقف‭ ‬هش‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭.‬

دارت‭ ‬الحرب‭ ‬الأولى‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬الإقليم‭ ‬عند‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياي‭ ‬في‭ ‬التسعينيات،‭ ‬وقد‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬فيما‭ ‬خلفت‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬نحو‭ ‬6500‭ ‬قتيل‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

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