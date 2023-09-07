قادة صينيون وأمريكيون وروس يحذّرون من أي مواجهة خلال قمة آسيان
التاريخ
9/7/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاكرتا - (أ ف ب): شاركت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فيما حذر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي تستضيف بلاده هذا الاجتماع من تصاعد الخصومة بين القوى الكبرى. وجمعت قمة دول آسيان الثماني عشرة في جاكرتا هاريس ولي حول الطاولة ذاتها، غداة تحذير رئيس الوزراء الصيني من أن على القوى الكبرى تسوية خلافاتها لتفادي «حرب باردة جديدة».
وكانت الأضواء مسلطة على المحادثات بين مسؤولي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في ظل التوتر القائم بينهما حول مجموعة من المسائل، من الخلاف حول تايوان إلى العلاقات مع موسكو مرورا بالصراع على النفوذ في المحيط الهادئ، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بعد القمة: «يتحمّل كلّ زعيم مسؤولية متساوية في عدم إحداث صراعات، وعدم إثارة توترات جديدة، وفي الوقت نفسه... في تقليل نقاط الاحتكاك».
وأضاف: «يمكنني أن أضمن أنه إذا عجزنا عن إدارة خلافاتنا فسوف نُدمَّر». من جهته، قال دانييل كريتنبرينك نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا للصحفيين إنّ كامالا هاريس ندّدت خلال القمة بـ«الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا» والتحدّيات الأمنية في بحر الصين الجنوبي وتهديد الصواريخ الكورية الشمالية. غير أن البيان المشترك للقمة الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه لا يتضمن أي إشارة إلى بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيطرة شبه الكاملة عليه وسط خلافات مع الدول المجاورة لها، ولا إلى النزاع في أوكرانيا.
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنّه تم حذف فقرة تشير إلى هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها. وأضاف مشترطاً عدم الكشف عن هويته أنّ «الصين رفضت، لكن هذا النص قيد التفاوض. ولهذا السبب أيضاً لا توجد فقرة خاصة بأوكرانيا، لأنّ روسيا عارضته». من جهة أخرى، تشكل قمة آسيان أول مناسبة تجمع مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وروسيا، بعد حوالي شهرين من اجتماع آسيان الأخير في يوليو في جاكرتا والذي شهد توترا إذ واجه خلاله لافروف انتقادات غربية شديدة لبلاده على خلفية غزو أوكرانيا.
وحمل لافروف الخميس على مخاطر عسكرة شرق آسيا، متهما حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالسعي للتوغل في المنطقة. كذلك حذر من تحالف «أوكوس» العسكري بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معتبرا أنه «قد يتسبب بمواجهات»، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.
حضر اجتماع القمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.
MENAFN07092023000055011008ID1107030394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.