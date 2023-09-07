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قادة صينيون وأمريكيون وروس يحذّرون من أي مواجهة خلال قمة آسيان

9/7/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاكرتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شاركت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬آسيان‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جوكو‭ ‬ويدودو‭ ‬الذي‭ ‬تستضيف‭ ‬بلاده‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬الخصومة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭. ‬وجمعت‭ ‬قمة‭ ‬دول‭ ‬آسيان‭ ‬الثماني‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬هاريس‭ ‬ولي‭ ‬حول‭ ‬الطاولة‭ ‬ذاتها،‭ ‬غداة‭ ‬تحذير‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصيني‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬تسوية‭ ‬خلافاتها‭ ‬لتفادي‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬باردة‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الأضواء‭ ‬مسلطة‭ ‬على‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬مسؤولي‭ ‬أكبر‭ ‬قوتين‭ ‬اقتصاديتين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوتر‭ ‬القائم‭ ‬بينهما‭ ‬حول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المسائل،‭ ‬من‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬تايوان‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬مرورا‭ ‬بالصراع‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جوكو‭ ‬ويدودو‭ ‬بعد‭ ‬القمة‭: ‬‮«‬يتحمّل‭ ‬كلّ‭ ‬زعيم‭ ‬مسؤولية‭ ‬متساوية‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬إحداث‭ ‬صراعات،‭ ‬وعدم‭ ‬إثارة‭ ‬توترات‭ ‬جديدة،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭... ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬نقاط‭ ‬الاحتكاك‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أضمن‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬عجزنا‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬خلافاتنا‭ ‬فسوف‭ ‬نُدمَّر‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬دانييل‭ ‬كريتنبرينك‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬لشؤون‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬للصحفيين‭ ‬إنّ‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬ندّدت‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬بـ«الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭ ‬والتحدّيات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬وتهديد‭ ‬الصواريخ‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬للقمة‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬تطالب‭ ‬بكين‭ ‬بالسيطرة‭ ‬شبه‭ ‬الكاملة‭ ‬عليه‭ ‬وسط‭ ‬خلافات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬لها،‭ ‬ولا‭ ‬إلى‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّه‭ ‬تم‭ ‬حذف‭ ‬فقرة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬وأضاف‭ ‬مشترطاً‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬رفضت،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬قيد‭ ‬التفاوض‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬أيضاً‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬فقرة‭ ‬خاصة‭ ‬بأوكرانيا،‭ ‬لأنّ‭ ‬روسيا‭ ‬عارضته‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تشكل‭ ‬قمة‭ ‬آسيان‭ ‬أول‭ ‬مناسبة‭ ‬تجمع‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبارا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا،‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬آسيان‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬توترا‭ ‬إذ‭ ‬واجه‭ ‬خلاله‭ ‬لافروف‭ ‬انتقادات‭ ‬غربية‭ ‬شديدة‭ ‬لبلاده‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وحمل‭ ‬لافروف‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬عسكرة‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬متهما‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬بالسعي‭ ‬للتوغل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كذلك‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬أوكوس‮»‬‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬أستراليا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬بمواجهات‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭. ‬

حضر‭ ‬اجتماع‭ ‬القمة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬ورئيس‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭. ‬

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