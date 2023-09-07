فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى القاهرة

فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى القاهرة
التاريخ
9/7/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت فلاي دبي، الناقلة أمس إطلاق رحلاتها إلى القاهرة. تبدأ الرحلات اليومية إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة اعتبارًا من 28 أكتوبر 2023 لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين القاهرة ودبي.
ومع إطلاق الرحلة اليومية إلى القاهرة، ستخدم الناقلة السوق المصري بإجمالي 17 رحلة أسبوعيا، بما في ذلك رحلاتها اليومية إلى مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية. وبذلك توسع الناقلة شبكتها في إفريقيا لتصل إلى 12 وجهة مع إضافة القاهرة ومومباسا في كينيا إلى شبكتها المتنامية.
وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي: «يسعدنا أن نعلن بدء خدماتنا إلى القاهرة اعتباراً من شهر أكتوبر. تحرص فلاي دبي دوما على تسهيل حركة التجارة والسياحة بين الدول وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة. أتوجه بجزيل الشكر إلى السلطات المختصة في مصر على دعمها لانطلاق رحلاتنا إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الخدمات في هذه الوجهة الجديدة خلال السنوات المقبلة».
يقع مطار سفنكس الدولي على الطريق بين القاهرة والإسكندرية، على بعد خمسة وأربعين كيلومترًا من أهرامات الجيزة. ويخدم المطار الجديد سكان مناطق القاهرة الكبرى وكذلك محافظتي الفيوم وبني سويف. يقع مطار سفنكس الدولي على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من المواقع التاريخية والأثرية الرئيسية ونقطة انطلاق الى منتجعات البحر الأحمر بما في ذلك شرم الشيخ والغردقة.
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