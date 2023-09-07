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فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى القاهرة

9/7/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬فلاي‭ ‬دبي،‭ ‬الناقلة‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭. ‬تبدأ‭ ‬الرحلات‭ ‬اليومية‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬سفنكس‭ ‬الدولي‭ ‬بالقاهرة‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬ودبي‭.‬

ومع‭ ‬إطلاق‭ ‬الرحلة‭ ‬اليومية‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة،‭ ‬ستخدم‭ ‬الناقلة‭ ‬السوق‭ ‬المصري‭ ‬بإجمالي‭ ‬17‭ ‬رحلة‭ ‬أسبوعيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رحلاتها‭ ‬اليومية‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬برج‭ ‬العرب‭ ‬الدولي‭ ‬بالإسكندرية‭. ‬وبذلك‭ ‬توسع‭ ‬الناقلة‭ ‬شبكتها‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬وجهة‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬القاهرة‭ ‬ومومباسا‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬إلى‭ ‬شبكتها‭ ‬المتنامية‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الرحلات،‭ ‬قال‭ ‬حمد‭ ‬عبيد‭ ‬الله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬بدء‭ ‬خدماتنا‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭. ‬تحرص‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وتمكين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬بسهولة‭. ‬أتوجه‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬لانطلاق‭ ‬رحلاتنا‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬سفنكس‭ ‬الدولي‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

يقع‭ ‬مطار‭ ‬سفنكس‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬والإسكندرية،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬وأربعين‭ ‬كيلومترًا‭ ‬من‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭. ‬ويخدم‭ ‬المطار‭ ‬الجديد‭ ‬سكان‭ ‬مناطق‭ ‬القاهرة‭ ‬الكبرى‭ ‬وكذلك‭ ‬محافظتي‭ ‬الفيوم‭ ‬وبني‭ ‬سويف‭. ‬يقع‭ ‬مطار‭ ‬سفنكس‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬بالسيارة‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬والأثرية‭ ‬الرئيسية‭ ‬ونقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬الى‭ ‬منتجعات‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬والغردقة‭.‬

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