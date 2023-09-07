بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي ((Bisb)) Visa تعلن الفائزات ببرنامج ((هي التالية)) في البحرين
التاريخ
9/7/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة V ، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، فوز عايدة المديفع، مؤسسة «إيرلي رايزر»، الشركة الوحيدة المصنعة للجرانولا وزبدة الجوز في البحرين، في النسخة الأولى من برنامج «هي التالية» في مملكة البحرين. وتم إعلان اسم الفائزة المرتقب في حفل توزيع للجوائز استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في العاصمة السعودية الرياض.
وستحصل رائدة الأعمال الفائزة، التي تم اختيارها في أعقاب عملية فرز دقيقة من بين أكثر من 880 مشاركة، على منحة بقيمة 50000 دولار إلى جانب المشاركة في برنامج تدريبي مدة عام من مركز التجارة الدولي (وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية)، وأرصدة بقيمة 3000 دولار من «أمازون ويب سيرفيسز». وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي عبر مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولي، البرنامج الذي يدعم الشركات المملوكة لرائدات الأعمال. ومثلت المشاركات في البرنامج قطاعات متنوعة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صناعة المنسوجات، والتعليم، والأغذية والمشروبات، والخدمات المهنية، والعناية بالصحة، والجمال.
واتبعت لجنة التحكيم مجموعة من المعايير في تقييم المشاركات، وهي تطور رحلة مقدمة الطلب في ريادية الأعمال؛ وقوة مقاييس الأعمال؛ والحضور الرقمي؛ وإظهار القدرة على حلّ المشكلات بثقة. وضمت لجنة التحكيم كلاّ من: ملك الصفّار مدير عام شركة V في البحرين؛ وفاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الإسلامي؛ وإيمان المعجل مدير وحدة ريادة الأعمال في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ وثيريشيني بيتر المدير المالي الرئيسي لدى V في دول مجلس التعاون الخليجي. وللمرة الأولى قدم برنامج «هي التالية» جائزة اختيار الجمهور بقيمة 10000 دولار، التي نالتها إسراء الجناحي، مؤسسة نادي اللياقة البدنية إي جيه إس دايناميك فيتنس.
واستفادت رائدات الأعمال من خلال مشاركتهن في برنامج «هي التالية» من رؤى عملية قدمتها مجموعة من النساء الرائدات، بالإضافة إلى الوصول إلى أدوات قيّمة، وموارد تعليمية، ودورات تدريبية ميسرة. ويشمل ذلك الوصول إلى مجتمع «أمازون ويب سيرفيسز»، وبرنامج «ارتقِ بأعمالك» من مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولي. علاوةً على ذلك، ستوفر V بالتعاون مع مركز التجارة الدولي دعماً استشارياً فردياً لـ30 متأهلة نهائية لتزويدهن بتوجيهات ورؤى قيّمة تساعدهن في تعزيز استراتيجياتهم التجارية والمالية.
وفي هذه المناسبة، قالت ملك الصفّار مدير عام شركة V في البحرين: «تواصل الشركات الصغيرة التي تقودها نساء إظهار مرونة عالية وإمكانات مستقبلية واعدة، ونحن في V نفخر بدعم هذه الشركات وتكريمها في مملكة البحرين. ونتقدم بأحرّ التهاني من جديد للفائزات في برنامج (هي التالية) في البحرين، ونتطلع إلى مواصلة دعمهن في رحلتهن الريادية». بدورها، قالت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك البحرين الإسلامي: «إننا في بنك البحرين الإسلامي لطالما نؤمن بقوة ريادة الأعمال والإمكانات الهائلة التي تقدمها الشركات المملوكة لنساء. ونحن فخورون للغاية بأن نكون جزءاً من برنامج (هي التالية) وأن نسهم في نجاح النساء المتميزات اللواتي حققن الفوز، حيث نعتبر قدرتهن على الابتكار وإيجاد حلول للأعمال مصدراً حقيقياً للإلهام».
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