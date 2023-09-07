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بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي ((Bisb)) Visa تعلن الفائزات ببرنامج ((هي التالية)) في البحرين

9/7/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ V ،‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬فوز‭ ‬عايدة‭ ‬المديفع،‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬إيرلي‭ ‬رايزر‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المصنعة‭ ‬للجرانولا‭ ‬وزبدة‭ ‬الجوز‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتم‭ ‬إعلان‭ ‬اسم‭ ‬الفائزة‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬للجوائز‭ ‬استضافته‭ ‬جامعة‭ ‬الأميرة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وستحصل‭ ‬رائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬الفائزة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬880‭ ‬مشاركة،‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬بقيمة‭ ‬50000‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬التجارة‭ ‬الدولي‭ (‬وكالة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭)‬،‭ ‬وأرصدة‭ ‬بقيمة‭ ‬3000‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬‮«‬أمازون‭ ‬ويب‭ ‬سيرفيسز‮»‬‭. ‬وسيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬عبر‭ ‬مبادرة‭ ‬ SheTrades ‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬التجارة‭ ‬الدولي،‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭. ‬ومثلت‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر،‭ ‬صناعة‭ ‬المنسوجات،‭ ‬والتعليم،‭ ‬والأغذية‭ ‬والمشروبات،‭ ‬والخدمات‭ ‬المهنية،‭ ‬والعناية‭ ‬بالصحة،‭ ‬والجمال‭.‬

واتبعت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬المشاركات،‭ ‬وهي‭ ‬تطور‭ ‬رحلة‭ ‬مقدمة‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬ريادية‭ ‬الأعمال؛‭ ‬وقوة‭ ‬مقاييس‭ ‬الأعمال؛‭ ‬والحضور‭ ‬الرقمي؛‭ ‬وإظهار‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬حلّ‭ ‬المشكلات‭ ‬بثقة‭. ‬وضمت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬كلاّ‭ ‬من‭: ‬ملك‭ ‬الصفّار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬ V ‭ ‬في‭ ‬البحرين؛‭ ‬وفاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي؛‭ ‬وإيمان‭ ‬المعجل‭ ‬مدير‭ ‬وحدة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بجامعة‭ ‬الأميرة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالرحمن؛‭ ‬وثيريشيني‭ ‬بيتر‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدى‭ ‬ V ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬قدم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬جائزة‭ ‬اختيار‭ ‬الجمهور‭ ‬بقيمة‭ ‬10000‭ ‬دولار،‭ ‬التي‭ ‬نالتها‭ ‬إسراء‭ ‬الجناحي،‭ ‬مؤسسة‭ ‬نادي‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬إي‭ ‬جيه‭ ‬إس‭ ‬دايناميك‭ ‬فيتنس‭.‬

واستفادت‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهن‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬قدمتها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬الرائدات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬قيّمة،‭ ‬وموارد‭ ‬تعليمية،‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬ميسرة‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬‮«‬أمازون‭ ‬ويب‭ ‬سيرفيسز‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬‮«‬ارتقِ‭ ‬بأعمالك‮»‬‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬ SheTrades ‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬التجارة‭ ‬الدولي‭. ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ستوفر‭ ‬ V ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬التجارة‭ ‬الدولي‭ ‬دعماً‭ ‬استشارياً‭ ‬فردياً‭ ‬لـ30‭ ‬متأهلة‭ ‬نهائية‭ ‬لتزويدهن‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ورؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬تساعدهن‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استراتيجياتهم‭ ‬التجارية‭ ‬والمالية‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬ملك‭ ‬الصفّار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬ V ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تواصل‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬نساء‭ ‬إظهار‭ ‬مرونة‭ ‬عالية‭ ‬وإمكانات‭ ‬مستقبلية‭ ‬واعدة،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬ V ‭ ‬نفخر‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬وتكريمها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ونتقدم‭ ‬بأحرّ‭ ‬التهاني‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬للفائزات‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ (‬هي‭ ‬التالية‭) ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬دعمهن‭ ‬في‭ ‬رحلتهن‭ ‬الريادية‮»‬‭. ‬بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لطالما‭ ‬نؤمن‭ ‬بقوة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬لنساء‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬هي‭ ‬التالية‭) ‬وأن‭ ‬نسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬النساء‭ ‬المتميزات‭ ‬اللواتي‭ ‬حققن‭ ‬الفوز،‭ ‬حيث‭ ‬نعتبر‭ ‬قدرتهن‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للأعمال‭ ‬مصدراً‭ ‬حقيقياً‭ ‬للإلهام‮»‬‭.‬

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