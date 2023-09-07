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وفد من شركة ((جيبك)) يشارك في مؤتمر ((جيبكا)) للرعاية المسؤولة

9/7/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعزيزا‭ ‬للدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬والكيماويات‭ (‬جيبكا‭)‬،‭ ‬استضافت‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬مؤتمر‭ (‬جيبكا‭) ‬للرعاية‭ ‬المسؤولة‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬5-7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وشاركت‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بوفد‭ ‬ضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة‭ ‬ومسؤوليها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬قطاع‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والكيماويات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والعالم،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬بالشركات‭ ‬العالمية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والكيماويات،‭ ‬والشركات‭ ‬المزودة‭ ‬للخدمات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

وقد‭ ‬شكل‭ ‬المؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للتواصل‭ ‬ونقل‭ ‬التجارب‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬الحكوميين‭ ‬والصناعيين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وشهد‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع؛‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقيمة‭ ‬العالمية‭ ‬المضافة‭ ‬لمبادرة‭ ‬الرعاية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬وممارسات‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة‭ ‬والسلامة؛‭ ‬حيث‭ ‬يسلط‭ ‬المؤتمر‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬برنامج‭ ‬الرعاية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬وإسهاماته‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬لإدارة‭ ‬البيئة‭ ‬والسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬والأمن‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬المسؤولة‭ ‬هي‭ ‬مبادرة‭ ‬طوعية‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬استدامة‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والأمن‭ ‬والبيئة‭ ‬بقطاع‭ ‬الكيماويات‭ ‬والبتروكيماويات‭. ‬وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬والكيماويات‭ ‬قد‭ ‬تبنى‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بالتحسين‭ ‬المستمر‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬الرعاية‭ ‬المسؤولة‭ ‬حالياً‭ ‬إلزامية‭ ‬للشركات‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيبكا‮»‬‭ ‬وبمثابة‭ ‬رخصة‭ ‬تشغيلية‭.‬

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