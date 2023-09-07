وفد من شركة ((جيبك)) يشارك في مؤتمر ((جيبكا)) للرعاية المسؤولة
التاريخ
9/7/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعزيزا للدور المهم الذي تلعبه الشركة في دعم عمل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، استضافت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات مؤتمر (جيبكا) للرعاية المسؤولة الذي انعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 5-7 سبتمبر الجاري.
وشاركت «جيبك» في المؤتمر بوفد ضم العديد من منتسبي الشركة ومسؤوليها، إلى جانب مشاركة نخبة من كبار قادة قطاع البتروكيماويات والكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وكبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات العالمية العاملة في قطاع البتروكيماويات والكيماويات، والشركات المزودة للخدمات إلى جانب حضور عدد من رؤساء الهيئات الحكومية والجمعيات الصناعية في الدول الأعضاء.
وقد شكل المؤتمر فرصة مهمة للتواصل ونقل التجارب بين كبار القادة الحكوميين والصناعيين في العالم والمنطقة، وشهد طرح العديد من المواضيع؛ منها ما يتعلق بالقيمة العالمية المضافة لمبادرة الرعاية المسؤولة، وممارسات الصناعة في مجال البيئة والصحة والسلامة؛ حيث يسلط المؤتمر الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي من عمر برنامج الرعاية المسؤولة، وإسهاماته المؤثرة في التحسين المستمر لإدارة البيئة والسلامة والصحة والأمن الصناعي في المنطقة.
يُشار إلى أن الرعاية المسؤولة هي مبادرة طوعية أطلقت في كندا عام 1984 وتهدف إلى استدامة تحسين أداء الصناعة في الصحة والسلامة والأمن والبيئة بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات. وكان الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات قد تبنى المبادرة في عام 2009 بما يتماشى مع التزامه بالتحسين المستمر لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، حيث تعد الرعاية المسؤولة حالياً إلزامية للشركات الأعضاء في «جيبكا» وبمثابة رخصة تشغيلية.
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